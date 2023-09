Ninel Conde luce minivestido en los 25 años de ‘El Gordo y La Flaca’ y enciende alarmas con su desfile

Ninel Conde estuvo invitada al programa de ‘El Gordo y La Flaca’ este 21 de septiembre, fecha en la que celebraron que hace 25 años salió al aire el programa. Para la ocasión, lució un sensual minivestido que desfiló en la alfombra roja, pero su caminata desata preocupación.

El aniversario del reconocido programa de Univision fue este jueves una ocasión especial para la que Ninel se engalanó con un vestidito de lentejuelas grandes en color verde esmeralda que dejaba a la vista sus tonificadas piernas. La actriz completó su ‘outfit’ con unas sandalias de cadenas doradas y tacón.

Como todo un ‘Bombón Asesino’, jugó con su melena y desfiló con actitud seductora por la alfombra roja, pero su manera de caminar a pocos les gustó y terminó armándose una trifulca de comentarios en el perfil de Instagram del show de entretenimiento hispano en Estados Unidos.

“¿Por qué camina así? No puede moverse”; “¿Parece una trans?”; “¿Será la hija de Lin Mei? que diferente está esa pobre mujer, perdió total naturalidad”; “Las patitas temblorosas”; “Bella antes… Se operó mucho y ahora parece un trans”; “Hay algo entre las piernas y su caminar q no me dejan concentrar”; “¿Qué le pasa??? Desfila medio extraño”; “¡Madre mía, camina como borracha!”; “Parece una iguana recién nacida”; “¿Está borracha?” y “Como que necesita unas clasesitas de modelaje mi amiga”, son algunas de las opiniones de los que se preocuparon y criticaron la manera de caminar de Ninel Conde.

Aunque menos usuarios de la red social de la camarita la defendieron, sí se logró leer algunas reacciones como: “¡Bella! Yo a esa edad quizás estuviera enterrada ya. ¡Se mantiene regia!”; “No es fácil caminar con esos zapatos”; “Bueno, sin criticar se ve bien”; “Ella creo que no lee comentarios, qué bien, es mejor ni saber lo que piensan de ti” y “Ninel, Diosa de mis sueños”.

Sigue leyendo: