“El Coyote” revela la cifra millonaria que Peso Pluma cobra por concierto privado

A solo unas semanas de haber hecho historia en los VMA’s al convertirse en el primer mexicano en pisar su escenario, Peso Pluma vuelve a convertirse en el tema de conversación. En esta ocasión es gracias a las declaraciones emitidas por “El Coyote”, quien reveló la presunta cantidad que el intérprete de corridos tumbados cobra por presentaciones privadas.

En entrevista con varios medios de comunicación, el cantante de regional mexicano hizo pública su intención de contratar al intérprete de “Ella Baila Sola” para la celebración de cumpleaños de uno de sus hijos. Sin embargo, se llevó una sorpresa al conocer la elevada suma que le costaría.

Y es que cuando su hijo de 13 años le pidió que la Doble P fuera el encargado de amenizar su próxima fiesta de cumpleaños, “El Coyote” no se imaginó que el famoso nacido en Guadalajara, México solicitara un pago de 20 millones de pesos.

“Mi hijo acaba de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara. No, no le voy a pagar 20 millones de pesos por que me cante, eso es lo que anda cobrando”, contó el cantante ante las cámaras.

Asimismo, “El Coyote” se lanzó contra el artista diciendo que la fama ya se le subió a la cabeza y no es agradecido con las personas que lo ayudaron a incursionar en el mundo de la música, incluyendo a Miguel Ruiz, quien habría sido la persona que catapultó al tapatío.

“Ahorita no le habla, ya no le contesta ninguna llamada. Es a lo que voy, en la vida hay que ser agradecido”, informó.

Seguir leyendo:

• Famoso artista acusa de malagradecido a Peso Pluma y revela el duro motivo | VIDEO

• ¿Peso Pluma usa chamarra antibalas en sus conciertos? Esto sabemos

• ¿Cuál es el millonario precio del ‘outfit’ con el que Peso Pluma se presentó en los VMAs 2023?