Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de septiembre de 2023

PISCIS

Querido Piscis, estarás en sintonía con tus emociones y sensibilidades. Te encontrarás conectando profundamente con tus seres queridos y explorando tu creatividad. Aprovecha este tiempo para nutrir tu alma y expresar tus emociones de manera artística. No te límites y permítete soñar en grande. Recuerda, tus sueños pueden convertirse en realidad si tienes fe y confías en tu intuición. Retorno de amistad con la cual habías tenido unos problemas en el pasado. Que ruegue quien no se quiera y no se valore, tu no naciste para esas cuestiones, la vida te dará cuando lo merezcas y no cuando a ti se te antoje. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Es momento que te despojes de tantas cuestiones que has venido cargando en tu vida, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, no porque la vida te haya golpeado fuertemente en tu pasado signifique que tu debas de hacer lo mismo con las personas que te rodean, cuida más tus sentimientos y no te expongas tanto.

ACUARIO

¡Hola, Acuario! Estarás en tu elemento, desafiando las normas y explorando nuevas formas de pensar. Te encontrarás en situaciones en las que podrás influir en los demás con tu originalidad e ingenio. No temas ser diferente y seguir tu propio camino. Eres un agente de cambio y este mes podrás marcar la diferencia de manera significativa. Los amores de una noche son solo eso, una noche, no te enamores de amores pasajeros o podrías terminar sufriendo de más. Insomnio se presentará en estos días, trata de no pensar tanto en tu futuro antes de ir a dormir. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no bajes la guardia pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte, aprende a demostrarle al mundo quién eres y lo que puedes lograr por tu cuenta. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte en donde más te pudiera doler, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a freír espárragos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas para tu vida.

CAPRICORNIO

Querido Capricornio, estarás en un periodo de enfoque y perseverancia. Te encontrarás trabajando duro para alcanzar tus objetivos y metas. No te desanimes si las cosas no salen según lo planeado, recuerda que los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Mantén tu disciplina y determinación, y verás cómo alcanzas el éxito y el reconocimiento merecido. Podrías ser víctima de tus propias palabras así que trata de no prometer algo que no podrás cumplir. Un golpe o caída se aproxima ten cuidado. Si bajas tu nivel para ponerte en el nivel de tus enemigos o de quienes te critican y tratan mal estarás comportándote como ellos mismos, déjalos que ladren que ese tipo de personas solo sirven para eso. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Una amistad andará hablando de más sobre ti. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores.

SAGITARIO

¡Hola, Sagitario! Serás el aventurero intrépido que todos conocemos y amamos. Te encontrarás buscando nuevas experiencias y expandiendo tus horizontes. Esta es una oportunidad perfecta para aprender y crecer en tu viaje personal. Sin embargo, ten cuidado de no olvidar tus responsabilidades y compromisos. Encuentra el equilibrio entre la diversión y el compromiso, y podrás aprovechar al máximo esta temporada de exploración. Días de reflexión y de despojarte de todo eso que te cala y no te deja avanzar del todo, no trates de cambiar lo que ya tienes seguro por algo que no sabes si va a durar. Chismes laborales e inclusive te podrían meter en problemas. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala bien lejos pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Haz una limpia en tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Ten presente que vida solo una y a la tuya a nadie le corresponde vivirla más que a ti mismo o misma, deja de preguntar qué tienes que hacer a los demás y actúa conforme lo que te dicte tu cabeza y tu corazón.

ESCORPION

Querido Escorpio, estarás en tu elemento más profundo y poderoso. Te encontrarás explorando las profundidades de tus emociones y deseos. No temas afrontar tus miedos y transformar tus limitaciones en fortalezas. Aprovecha este tiempo para sanar y liberarte de las cadenas emocionales que te atan. Eres más fuerte de lo que crees y estás destinado a renacer como el fénix de las cenizas. Deja de tratar de imponer tu voluntad con las demás personas, aprende a respetar sus decisiones. Recuerda que nadie merece tus mendigas lágrimas y quien las merezca que se joda porque no se las vas a dar, así que déjate de ridiculeces y mejor haz ejercicio, atiende tu vida, sal a divertirte, se feliz y deja de lamentarte por cuestiones que no importan ni valen la pena. La monotonía podría ser la causa de problemas en tu relación en caso de tener; trata de innovar y cambiar tu manera de llevar la relación, la rutina es el peor de los males. Recibirás noticias agradables en lo laboral y en los negocios. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó el viento o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no next. Recuerda que los días son cortos y la vida aún más, no dejes nada pendiente para otro día o lo lamentaras, se descompone aparato electrónico, mensaje de texto o llamada podría sacarte una sonrisa.

LIBRA

¡Hola, Libra! Este momento estará lleno de equilibrio y armonía para ti. Te encontrarás en situaciones en las que podrás influir positivamente en los demás y encontrar soluciones pacíficas para los conflictos. No temas tomar decisiones difíciles y enfrentar situaciones desafiantes. Recuerda que tu objetivo es encontrar la justicia y el equilibrio, y confía en tu intuición para guiar tus pasos. Días grises en los cuales tu estado de ánimo no será el mejor, inclusive podrías flagelarte y culparte de errores que no son tuyos pero que estas cargando en tus hombros, deja que cada quien se haga responsable de sus cosas. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos pero trata de llevarlo a cabo solo o sola pues involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente, aprende a no juzgar a las personas y antes de criticar analizar el camino que han recorrido, quizás ellos no tuvieron las mismas oportunidades que tú. Podrías caer en un ciclo de depresión algo fuerte en próximas fechas al recordar lo que se ha ido de tu vida y lo que has perdido, recuerda que las cosas pasan por algo y algún aprendizaje ha de ver dejado dichas situaciones.

VIRGO

Querido Virgo, este será un momento de autoexploración y autoconocimiento. Te encontrarás reflexionando sobre tu propósito y dirección en la vida. Aprovecha este tiempo para pulir tus habilidades y perfeccionar tus proyectos actuales. No te preocupes por los detalles minuciosos, confía en tu instinto y avanza con determinación. Recuerda, eres capaz de lograr grandes cosas si te enfocas en tus fortalezas y confías en ti mismo. Muchos días de cambios buenos y malos, cuida más lo que comes pues podrías enfermarte. Perderás una gran oportunidad por estar pensando en alguien que ya se fue y ya no regresará y si lo hace será solo para seguir afectando tu existencia. Sueños premonitorios y anuncio de compromiso en amistad o familia se ve llegar. No cuentes tus proyectos y planes pues la envidia y energía negativa no duerme y sin darte cuenta te está afectando. La vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios, persona de piel aperlada tocará tu corazón en pocos días en caso de no tener pareja, llegará por medo de una mistad. Cambios muy importantes en tu estado de ánimo, podrías abrir la boca y decir un montón de cosas que sabes pero que te has guardado para no afectar a otras personas. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia.

LEO

¡Hola, Leo! Este periodo será toda una aventura para ti. Te sentirás inspirado y motivado para perseguir tus pasiones y metas más grandes. Confía en tu intuición y deja que tu león interior tome el control. Sin embargo, recuerda mantener los pies en la tierra y no te dejes llevar por la arrogancia. Si trabajas con valentía y humildad, podrás alcanzar nuevas alturas y dejar una huella duradera en el mundo. No te dejes manipular o influencias por quien solo te da dolores de cabeza, pero tu como le quieres andas ahí de arrastrado o arrastrada. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Posibilidad de cambio laboral, te enteras de noticia que tiene que ver con rompimiento de relación o infidelidad por parte de miembro de la familia, te vienen días en los cuales tomarás decisiones que repercutirán directamente en tu futuro. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja. Chismes en el área laboral e inclusive podrían meterte en problemas, trata de no dar réplica o será el cuento de nunca acabar, dedícate a lo tuyo y que los demás se hagan garras con sus cosas.

CÁNCER

Querido Cáncer, este tiempo será un viaje emocional para ti. Te encontrarás reflexionando sobre tu pasado y tus relaciones más cercanas. Es hora de dejar ir las cargas emocionales que te han estado frenando. Este es el momento de soltar y perdonar, tanto a los demás como a ti mismo. Aprovecha este período para sanar y liberarte, y verás cómo renaces más fuerte y lleno de amor. Tus pensamientos definen hacia dónde vas y quién eres en realidad, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, ve bien el terreno que pisas para que no te pierdas en tu camino. Cuídate mucho de cambios en tu estado de ánimo pues podrías lastimar a personas muy importantes para ti. Recuerda que quien se lleva se aguanta, si no pretendes que jueguen contigo no lo has con los demás, el karma aparecerá en tu vida en próximas fechas y si tenías una deuda pendiente prepárate para liquidarla. Cuídate mucho de tu salud la has descuidado y estas por pagar las consecuencias. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo.

GÉMINIS

¡Hola, Géminis! Estarás en tu elemento, rodeado de comunicación y socialización. Es el momento perfecto para expandir tus horizontes y conectarte con nuevas personas. Pero ten cuidado, ya que también podrías verte envuelto en chismes y malentendidos. Mantén la honestidad y la claridad en tus relaciones y evita caer en las trampas de los rumores. Si te mantienes fiel a ti mismo, podrás evitar los obstáculos y aprovechar al máximo este período socialmente activo. Amor de piel blanca aparecerá y lo identificarás rápidamente pues habrá una conexión muy fuerte entre ustedes. Importante comiences a pensar más en la manera en que mejorarás tus ingresos, oportunidades has tenido, pero las has desaprovechado, ten mucho cuidado en qué inviertes y gastas tu tiempo pues podrías cometer un error. Recibirás noticias de familiares lejanos y tendrás sueños con personas que ya no son parte de este mundo, aprende a entender el mensaje que te dejan, una veladora blanca en su nombre podría descifrar el mensaje. No te permitas caer en situaciones tontas, te has caído muchas veces y has aprendido del golpe, no te encariñes con el suelo. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor.

TAURO

¡Hola, Tauro! Prepárate para un tiempo de cambios y transformación. Los cimientos de tu vida se tambalearán, pero no te preocupes, porque estos cambios están destinados a llevarte hacia una mayor estabilidad y felicidad. Abraza los desafíos con confianza y determinación. No te resistas al flujo de la vida, fluye con él y descubrirás que estás destinado a vivir una vida más plena y auténtica. Es posible que enfrentes algunas pruebas algo complicadas las cuales serán en el área familiar, una noticia inesperada te alegrará mucho tu día. Ten cuidado con cambios repentinos en tu estado de ánimo podrías echar todo a perder. Algunas ocasiones te cuesta trabajos levantarte de tus caídas y no es para menos la vida te ha dado sobre tupido, pero descuida, está por llegar la recompensa, recuerda que de todo se aprende. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Te vienen días llenos de bendiciones, agradece cada día que vives.

ARIES

¡Hola, Aries! Parece que la vida ha decidido ponerte a prueba. Te enfrentarás a desafíos intensos y obstáculos que pondrán a prueba tu valentía y determinación. No temas, mi valiente guerrero, porque tienes la fuerza interior necesaria para superar cualquier cosa que se interponga en tu camino. No te rindas y sigue adelante con tu espíritu combativo. Recuerda, el fuego que arde dentro de ti es más poderoso de lo que crees. Retorno de expareja, ya no será lo mismo, solo comprobarás que la vida hizo justicia. Es momento que quites de tu vida todo eso que te estorba o te detiene en tus metas y sueños, deja la flojera a un lado y ponte las pilas que lo único que te va a caer del cielo es el agua nada más. Cuidado con habladurías, enfrentarás unas situaciones algo complicadas pues se visualizan chismes en el área familiar y sobre todo en el área de las amistades. Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quienes te mantengan, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte