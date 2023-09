Irina Baeva revela si pronto se convertirá en mexicana ¡Odia el proceso! | VIDEO

La polémica rusa Irina Baeva sorprendió a propios y extraños al confesar que analiza la posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana. Un proceso que no le agrada tanto por el papeleo que este implica, pero no descarta que esto se concrete muy pronto.

Fue durante el más reciente simulacro que se hizo en la Ciudad de México para conmemorar los devastadores sismos que han azotado la capital mexicana. Donde Irina habló sobre si ya inicio los trámites para legalizarse como mexicana, así lo dio a conocer a los medios presentes en este evento.

Al ser cuestionada sobre si al contraer matrimonio con Gabriel Soto de forma natural adquiere la nacionalidad mexicana, Irina aclaró.

Irina también aprovechó para contar cómo ha vivido los sismos en la capital de México, pues revela que no son sucesos habituales en su país de origen, Rusia. Incluso aprovechó para señalar que el estruendo de la alarma sísmica la estresa.

“Te estresa más, entiendo su objetivo, pero nos estresa. Me tocó el temblor del 17′, recuerdo que estaba grabando ‘Me declaro culpable’ y estábamos grabando en una locación en Santa Fe, pero no fue tan traumático porque estaba hablando por teléfono en la calle y ya que vi todo lo que causó si fue muy estresante. Luego me tocó otro, el 7 de septiembre, estábamos Gabriel y yo en Acapulco, a 10km del epicentro y ahí sacude y la gente sabe que ahí se escucha, se oye como viene en los vidrios y la tierra, yo estaba muy campante y sentí que sacudió y pensé que se pasaba y no, era más fuerte”

IRINA BAEVA