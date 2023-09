Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, obtiene la libertad condicional y deberá usar un brazalete

Con bombos y platillos, así recibió Yadhira Carrillo la noticia de la liberación de su esposo Juan Collado, quien estuvo en prisión desde el año 2019 por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales.

De acuerdo con los primeros informes, la decisión de su liberación se habría visto influenciada por los graves problemas de salud que Collado sufrió durante los últimos meses. Y es que el pasado mes de junio se le practicó un cateterismo para frenar la obstrucción de las arterias y los latidos irregulares del corazón.

Esta resolución se rige bajo orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio, informó Mezcalent.

A pesar de que el juez aprobó su libertad condicional, Juan Collado deberá portar un brazalete electrónico en la muñeca, presentarse ante las autoridades para firmar cada semana y tiene prohibida la salida del país.

Si bien hasta el momento Yadhira Carrillo no se ha pronunciado públicamente sobre la liberación de su esposo, fuentes cercanas a la famosa aseguran que la noticia ha puesto punto final al duro episodio que la ha afectado emocional y físicamente.

En diversas entrevistas con medios de comunicación, la actriz de melodramas como “Palabra de mujer” y “Amor sin maquillaje” indicó que como resultado del problema legal de su esposo se volvió hipertensa y las jaquecas se volvieron parte de su día a día.

“A raíz de todo esto llegó la presión alta y yo era de presión baja. Me duele mucho la cabeza, es un tema súper pesado, muy difícil. Si me ven cerrado este ojo, perdón, traigo muy alta la presión en este momento, pero ya me tomé mi medicamento”, reveló en su momento.

