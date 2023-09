“Me dolió en el alma y me dolió en el ego”: El Zurdo Ramírez reveló cómo le afectó su derrota con Dmitry Bivol

El Zurdo Ramírez volverá al cuadrilátero en los próximos días para tratar de superar la página de su derrota ante Dmitry Bivol. A pesar de que ya ha pasado casi un año de haber perdido su invicto, el mexicano aún recuerda su tropiezo por las tarjetas.

En noviembre de 2022, Gilberto Ramírez buscaba dar un golpe sobre la mesa y vencer a uno de los verdugos del Canelo Álvarez. Sin embargo, el Etihad Arena presenció una nueva victoria de Bivol por las tarjetas. De esta forma, el mexicano perdió su invicto en el boxeo profesional y el cinturón semicompleto de la AMB. Ya ha pasado casi un año de aquel combate y el Zurdo aún tiene amargos recuerdos.

“Lidiar con la pérdida de Bivol fue realmente difícil. Me dolió el alma y me dolió el ego como guerrero. Ahora que he podido superarlo, quiero volver aún más fuerte y quiero ganar. Quiero, siento que puedo hacerlo“, dijo el boxeador mexicano en un entrenamiento que se desarrolló en el Brickhouse Boxing Club.

Gilberto Ramírez motivado por volver

La mejor forma de pasar aquel revés es volviendo a la victoria. El Zurdo Ramírez debutará en el peso crucero ante Joe “Common Man” Smith Jr. en un duelo pautado a 12 asaltos y que se desarrollará en el The Chelsea en The Cosmopolitan de Las Vegas. El combate tiene fecha para este 7 de octubre.

“Estoy emocionado por el regreso de mi equipo y yo el 7 de octubre a Las Vegas. Lo que más me emociona es que algunos de los mejores espectáculos ocurren en Las Vegas(…) Me siento muy bien en el peso crucero, este es típicamente el peso con el que he caminado toda mi vida. Me siento mucho más fuerte en esta clase y, lo más importante, me siento saludable“, dijo el mexicano.

ZURDO RAMIREZ IS LOOKING SHARP ON THE MITTS!!!!! 💥💥



What can we expect from @ZurdoRamirezz when he fights Joe Smith Jr. next month!!!!#boxing #ramirezsmithjr pic.twitter.com/iO3zYp1VHJ — Fight Hub TV (@FightHubTV) September 22, 2023

El Zurdo Ramírez reconoció que sigue la carrera de su oponente. Joe Smith Jr. es un excampeón mundial de peso semipesado que viene de caer por nocaut ante Artur Beterbiev en tan solo dos rounds.

“He estado observando a Joe Smith Jr. desde hace muchos años; probablemente toda su carrera. Es un gran peleador y es emocionante para mí enfrentarlo porque es un ex campeón mundial, se ha enfrentado a muchos ex campeones y grandes oponentes”, concluyó.

