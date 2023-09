“Una vieja cicatriz” obliga a Messi a perderse el partido del Inter Miami contra Orlando City

A sus 36 años, Lionel Messi está lejos de la plenitud física que gozó durante muchos años. Este viernes se confirmó que debido a una “vieja cicatriz”, el delantero argentino no estará disponible para el partido del Inter Miami contra Orlando City en condición de visitante.

En rueda de prensa, el estratega Gerardo ‘Tata’ Martino reveló que ‘La Pulga’ no está en condiciones para jugar el domingo en una nueva jornada de la MLS. ¿La causa? Un problema con tejido cicatricial que sufrió a incisos de septiembre en el parón por selecciones donde jugó con Argentina las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol.

El DT también señaló que uno de los mejores socios del siete veces Balón de Oro, Jordi Alba, es duda. “Básicamente, Leo todavía está lidiando con su vieja cicatriz y Jordi con dolores musculares”.

“La verdad es que no he vuelto a hablar con Leo desde el partido, pero su experiencia le da la capacidad incluso durante un partido de saber cuándo parar, cuándo decir basta y cuándo tomar precauciones”, añadió.

Gerardo ‘Tata’ Martino en rueda de prensa. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images.

Con la Albiceleste, el atacante tuvo que pedir ser sustituido durante un encuentro, una imagen se volvió llamativa para muchos, pero que se llevó los aplausos de Martino al considerarla una acción inteligente.

“Me parece muy prudente que a estas alturas de su carrera lo haga más que nunca. Y lo digo en nombre de todos nosotros, porque queremos ver a Leo en el campo durante mucho tiempo. Es bueno para mí que se da cuenta cuando tiene que parar esto, como lo hizo en el partido contra Ecuador”, reflexionó.

El astro argentino fue figura en la victoria de su país 1-0 ante Ecuador, pero pidió el cambio faltando 18 minutos. En el segundo encuentro, contra Bolivia, se quedó en el banco. Tras volver a los entrenamientos con el conjunto de ‘Las Garzas’ y perderse el encuentro vs. Atlanta United, Messi jugó el miércoles en la victoria 4-0 a Toronto FC, pero se vio en la obligación de salir de cambio en el primer tiempo por molestias.

Lionel Messi abandona juego durante la primera mitad durante un partido ante Toronto FC. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“En el entrenamiento lució bien y eso me dijo (…) si hubiera habido la más mínima duda, no habría jugado”, precisó el entrenador sobre su compatriota. De quien evitó revelar detalles sobre el alcance de esta molestia.

“No soy médico. Le molesta, no le duele. No sé por qué (…) es probable que estas cicatrices le molesten y no le permitan ni siquiera tener libertad mental para jugar un partido. Es difícil. Todos hemos sentido dolor cuando nos golpeamos las cicatrices en la esquina de una mesa y esto es así”, puntualizó.

Se trata de la primera baja de Messi con Inter Miami por razones físicas tras su llegada a finales de julio. El sudamericano jugó nueve encuentros en todo el mes de agosto. El conjunto rosa ha salido del fondo de la tabla y ya se sitúa en el puesto 13, a cinco puntos y cuatro peldaños de los Playoffs.

