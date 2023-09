Lili Melgar, niñera de Sasha y Milán, reacciona a la canción que Shakira le dedicó

La cantante colombiana Shakira no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable a través de la música y su última colaboración con Fuerza Regida no solo la mostró experimentando en el ámbito de los corridos, también dio una nueva perspectiva de su separación con Gerard Piqué.

“El Jefe”, título que lleva el polémico tema, no solo solo lanza dardos en contra de sus suegros, también deja en evidencia que Liliana Melgar, quien era la niñera de Milan y Sasha, habría sido la primera en darse cuenta de la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Y es que con las líneas “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, Shakira hizo alusión a los rumores que apuntaban a que Piqué despidió a la niñera de Sasha y Milán sin pagarle la indemnización que merecía por dejarla ir sin justa causa, como se señala en la ley.

¿La razón de su despido? De acuerdo con fuentes extraoficiales, se debió a que ella “le abrió los ojos” a la intérprete de Hips Don’t Lie sobre la infidelidad del astro del futbol tras encontrar objetos y prendas de vestir que no le pertenecían.

Ante la ola de reacciones que este hecho dejó en redes sociales, la propia Lili Melgar no pudo evitar dar respuesta a los cuestionamientos del público. Con un breve, pero contundente mensaje dejó claro su agradecimiento ante el apoyo.

Es así como decidió recurrir a su cuenta de Tik Tok para compartir un clip del momento exacto en el que aparece en cámara con mirada desafiante y secundando las palabras de la artista nacida en Barranquilla, Colombia.

Sin embargo, Melgar detalló que a pesar del cariño del público, su testimonio no puede salir a la luz: “Gracias, 🥰 por respeto no puedo hablar”, escribió la ex colaboradora de Shakira.

Seguir leyendo:

• Conoce a Lili Melgar, la niñera a la que Shakira dedica ‘El Jefe’ porque Piqué “no le pagó”

• Shakira confiesa que está haciendo una limpieza en su vida: “Todavía estoy rodeada de ratas”

• Shakira confiesa que no es feliz ¡Ruptura con Piqué le hizo perder la fe en el amor!