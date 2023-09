Shakira confiesa que no es feliz ¡Ruptura con Piqué le hizo perder la fe en el amor!

A pesar del gran éxito por el que está pasando Shakira, la cantante colombiana sin duda no la está pasando tan bien en su vida personal. Así lo dejó ver en su reciente entrevista y sesión de fotos para la revista Billboard.

La cantante colombiana abrió su corazón como pocas veces y contó cómo planeaba tener una vida feliz a lado del padre de sus hijos, Gerard Piqué. Además de que se atrevió a asegurar que por desgracia esa situación le ha ocasionado que no es feliz en este momento.

Recordemos que Shakira tuvo más de 11 años de relación con el exjugador del Barcelona, situación que no ha podido olvidar del todo pues le ha afectado en su situación emocional, la cual todavía no consigue solucionar a pesar de que sus hijos la mantienen de pie.

“Mi prioridad era mi hogar, mi familia. Creía en el amor eterno. Creía en ese sueño, y lo tenía para mí y mis hijos. Lo cierto es que estaba dedicada a él. A la familia, a él. Fue muy difícil para mí atender mi carrera profesional mientras estaba en Barcelona”. SHAKIRA

Así lo destacó la cantante, quien mencionó que tuvo que mudarse a España, motivo que le complicó hacer música. Esto en el marco de la sesión de fotos que protagonizó la sudamericana para la revista Billboard, después de que fuera nombrada la “Mujer del Año”.

Durante esta charla, la sudamericana también reveló más detalles de su ruptura con el ex defensa de la Selección Española y cómo lo está enfrentando.

La colombiana, de 46 años, destacó que por mucho tiempo se dedicó a su casa, a sus hijos y a su pareja, por lo que fue muy doloroso el terminar con su relación que creía que sería para toda la vida, como la de sus padres.

Sin embargo, está consiente que esto no va a suceder, pues hay que recordar que Shakira se separó del ex deportista y ahora empresario después de que este le fuera infiel, presuntamente con Clara Chía, su actual novia.

“Mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener” SHAKIRA

La intérprete de “Te Felicito” también reconoció que fue una pérdida dolorosa esta ruptura, debido a que todos sus planes se vieron afectados. Pero el momento más álgido apenas venía.

Ya que Shakira no pudo soportar más he hizo una muy dura y dolorosa declaración al asegurar que sigue muy afectada por la separación con Piqué, ya que confesó que aún no se siente plena y feliz.

“No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. A veces pienso que la felicidad no es para todo el mundo. Hay gente que nace para ser feliz, hay gente que nace para hacer cosas, realizar cosas, servir a la comunidad, hacer”. SHAKIRA

Esto sin duda le pegó duro en el corazón de sus fans, ya que en la trayectoria de la colombiana las canciones de amor son gran parte de su repertorio.

Pero de igual forma las de desamor y revancha como en su momento fue “TQG”, “Copa Vacía”, “Te Felicito” y recientemente, “El Jefe”, con Fuerza Regida. De igual forma, anunció que trabaja en más proyectos y que podría realizar una gira mundial en 2024: “Creo que esta va a ser la gira de mi vida, porque tengo tantas canciones, que va a ser difícil bajarme del escenario”.

