El gobernador de Nueva Jersey pide la dimisión del senador Robert Menéndez, acusado de corrupción

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y otros importantes demócratas de ese estado están pidiendo la renuncia del senador de ese partido Bob Menéndez, una señal de la rapidez con la que el apoyo político del senador se está perdiendo, después de conocerse el viernes la impactante acusación en su contra por cargos de soborno federal.

“Bajo nuestro sistema legal, el senador Menéndez y los demás acusados no han sido declarados culpables y tendrán la capacidad de presentar pruebas para impugnar estos cargos, y debemos respetar el proceso”, dijo Murphy en un comunicado. “Los hechos alegados son tan graves que comprometen la capacidad del senador Menéndez de representar eficazmente al pueblo de nuestro estado”, dijo Phil Murphy, un demócrata, en un comunicado.

Murphy nombraría un senador para reemplazar a Menéndez en caso de que renunciara. Menéndez se postula para la reelección en 2024.

El senador Menéndez es un abogado y político que se ha desempeñado como senador principal de Estados Unidos por Nueva Jersey desde 2006.

Menéndez y su esposa Nadine están acusados de recibir sobornos a cambio de que el senador utilizara sus influencias para beneficiar a tres empresarios, reveló la oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Nueva York. La pareja es señalada de favorecer los empresarios Wael “Will” Hana, José Uribe y Fred Daibe, para obtener distintos beneficios, como la importación exclusiva de carne tipo halal.

Además, el senador demócrata habría utilizado sus influencias para beneficiar al gobierno de Egipto en transacciones de armas.

El fiscal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, dio a conocer detalles de la investigación contra Menéndez. /Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

“No voy a ninguna parte”

Menéndez respondió a las acusaciones federales con un comunicado dado a conocer el viernes por la noche donde dijo: “No voy a ninguna parte”.

“Quienes creen en la justicia creen en la inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, dijo Menéndez. “Tengo la intención de continuar luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas. Este es el mismo récord de éxito que estos mismos líderes han elogiado todo el tiempo. No se me escapa cómo Rápidamente algunos se apresuran a juzgar a un latino y sacarlo de su asiento”.

Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian Menéndez, están acusados de aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos”, incluido oro, efectivo y un vehículo de lujo a cambio de la influencia del senador.

Un abogado de Nadine Menéndez dijo que ella niega haber actuado mal y que lucharía contra la acusación federal.

Y el senador se mostró desafiante contra los cargos en un comunicado, calificando la investigación como “una campaña activa de difamación de fuentes anónimas e insinuaciones para crear un aire de incorrección donde no existe”.

Pero Menéndez sí renunció a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el pasado viernes.

El líder del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), informó que Menéndez tomó la decisión, aunque será de manera temporal. “El Senador Menéndez ha decidido correctamente renunciar temporalmente a su cargo de Presidente del Comité de Relaciones Exteriores hasta que se resuelva el asunto”, dijo Schumer en un breve mensaje el viernes por la tarde.

Más demócratas de Nueva Jersey piden la dimisión de Menéndez

Varios miembros demócratas de la delegación del Congreso de Nueva Jersey se unieron al gobernador Murphy para pedir que Menéndez dimitiera tras la acusación.

“Los cargos presentados hoy contra el senador Menéndez van en contra de todo lo que deberíamos creer como servidores públicos”, dijo en un comunicado el presidente de la Asamblea General de Nueva Jersey, Craig Coughlin. “Tenemos la confianza del público y una vez que esa confianza se rompe, no podemos continuar”.

El presidente del Comité Estatal Demócrata de Nueva Jersey, LeRoy J. Jones Jr., dijo que las acusaciones son “increíblemente serias y plantean muchas preguntas inquietantes”.

Pero aunque el fiscal general del estado, Matthew Platkin, dijo que las acusaciones contra Menéndez eran “profundamente inquietantes”, no pidió la renuncia del senador.

Los miembros de la delegación de Nueva Jersey en Washington, DC, también pidieron a Menéndez que renunciara.

El senador de Pensilvania John Fetterman pidió el sábado a Menéndez que dimitiera, convirtiéndose en el primer senador, y además, demócrata, en hacerlo.

“El senador Menéndez debería dimitir”, escribió Fetterman en un tuit. “Tiene derecho a la presunción de inocencia, pero no puede seguir ejerciendo influencia sobre la política nacional, especialmente dada la naturaleza grave y específica de las acusaciones”.

El candidato presidencial republicano y exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se unió el sábado a los llamados de los demócratas para que Menéndez renunciara.

