Nueva novia de Vicente Saavedra responde a acusación de ser por quien “dejaron a Clarissa Molina”

Hace solo unos meses Clarissa Molina anunció el fin de su relación con Vicente Saavedra, con quien estaba comprometida. Luego de esto el empresario comenzó a presumir su amor por su nueva novia, Ninoska Vásquez y desde entonces comenzaron señalamientos contra ella que ahora respondió.

La modelo venezolana tras guardar silencio decidió defenderse de las acusaciones que le han hecho usuarios de las redes sociales sobre el tema de que supuestamente fue ella quien causó la ruptura entre el puertorriqueño y la dominicana.

A través de su perfil en Instagram, Ninoska compartió un carrusel de fotos de su cumpleaños que fue hace unas semanas. En las imágenes se le ve junto al manager del cantante Ozuna muy acaramelada y eso desató los malos comentarios que se tomó el tiempo de responder al menos en una oportunidad.

“Fue por ti que dejaron a Clarissa”, escribió una usuaria de la red social de la camarita entre los comentarios.

Vásquez sorpresivamente escribió para dar respuesta a esa internauta: “No creo que a una mujer como ella la dejen por otra”.

Captura de pantalla en Instagram.

Muchos internautas quedaron atónitos con la reacción de la modelo pues se expresó de la reportera de ‘El Gordo y La Flaca’ sin necesidad de nombrarla. Siendo respetuosa con ella dejó claro que a su criterio las relaciones no se fracturan por culpa de una tercera persona.

Aunque su comentario no frenó los señalamientos y comentarios sobre que Vicente Saavedra se iba a casar con Clarissa Molina, algunos internautas le dieron ‘me gusta’ a las palabras de Ninoska Vásquez y hasta le dejaron opiniones a favor.

“Exactamente, nadie le quita hombre a nadie, ellos mismos se van solos”; “La mejor respuesta, muy linda eres”; “Como siempre una dama, Nino. Esas son las respuestas a estos comentarios tan fuera de lugar”; “Impresionante respuesta como mujer”; “¿Sabes que con esa respuesta dices mucho de ti? Nueva fan” y “¡Qué buena respuesta!” han sido algunas de las reacciones de usuarios en Instagram.

¿Qué se sabe la ruptura entre Clarissa y Vicente?

En diciembre de 2022, Clarissa Molina anunció que su matrimonio previsto para el 7 de enero de 2023 estaba suspendido hasta nuevo aviso, pero no ofreció detalles. En mayo de 2023, la ex Miss República Dominicana rompió el silencio y comunicó que su noviazgo con Vicente Saavedra había finalizado.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito espacio y privacidad sobre este tema”, informó en sus ‘stories’ de Instagram.

Luego del anuncio de la presentadora dominicana, se comenzó a rumorear que su ex tenía un amorío con Ninoska Vásquez. A finales de julio el empresario puertorriqueño se dejó ver con la modelo venezolana y desde entonces han venido derrochando su amor en redes sociales

Sigue leyendo: