Clarissa Molina posa para la portada de HOLA! USA y habla de su ruptura con Vicente Saavedra

La presentadora de televisión Clarissa Molina posó para la más reciente edición de la revista HOLA! USA y dio una entrevista exclusiva en la que se atrevió a contar cómo está su vida tras el fin de su compromiso con el manager de Ozuna, Vicente Saavedra.

Según la revista, la dominicana “fue lo suficientemente dadivosa en responder algunas preguntas en torno a su separación del productor musical”, con quien estuvo de novia por dos años y llegarían al altar la primera semana de enero de 2023, pero en diciembre ella anunció la suspensión de la boda y en mayo el fin de la relación.

Al ser consultada sobre qué fue lo que ocurrió con Saavedra ella con delicadeza respondió dando a entender que los caminos se tuvieron que separar y que ahora está disfrutando de su etapa de soltera.

“Te puedo decir que estoy disfrutando mucho esta época, donde puedo reescribir mi historia como yo quiera. Entonces, creo que esta ventaja de tener la oportunidad de reescribir tu historia es muy importante. Hay gente que se queda conmigo en el corazón para siempre, que siempre estarán ahí presentes; pero los caminos nos llevan por distintos, futuros destinos y nada… creo que seguir hacia delante”, dijo Clarissa con el carisma que la caracteriza.

A la ex Nuestra Belleza Latina también le preguntaron si la ruptura le dejó algún aprendizaje y ella entre risas contó qué le quedó de todo lo que pasó.

“No hacer planes (risas). Vivir el día a día… te lo prometo que he aprendido tanto y es tan simple… hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué pasará con nosotros. Hay muchas gavetitas en tu corazón y en tus sentimientos, tú puedes abrir la que tú quieras… ¿abro la del odio, abro la del resentimiento? Que se cierren porque no las necesito. Quiero abrir la de amor, la de empatía, la del respeto, de seguir hacia adelante con positivismo, esas cajitas son las que estoy tratando de mantener abierta”, aseguró.

Asimismo, reveló en qué personas se ha apoyado y a qué se ha “aferrado” para superar el fin del compromiso que tenía.

“Mi familia, mis amistades, mi equipo de trabajo, mi perrito, han sido definitivamente mi grupo de apoyo y no lo han hecho ni siquiera abordándome el tema, solo dándome amor, haciendo cosas por ahí, despejando la mente, manteniéndome ocupada. Creo que me he aferrado bastante en el trabajo, en hacer lo que me gusta, aprovechar mi tiempo libre ahora y poner mis ideas juntas en que ´ok, tengo que reiniciar el proyecto Clarissa´ que como quien dice, se puso un poquito lento y ahora vamos a entrar al cien por ciento de fuerza al proyecto Clarissa Molina y por supuesto siempre de la mano de la gente que me da amor puro y de corazón”, detalló la comunicadora social.

¿Le afectó romper en medio de la grabación de una película?

Molina también es actriz y confesó que vivir el fin del noviazgo mientras estaba trabajando con un personaje que necesitaba “mucho sentimiento” la ayudó a drenar.

“Dios es espectacular y dijo: “Ok, va a pasar este proceso pero filmando una película’ entonces imagínate, ahí puse todas mis emociones, mi corazón lo puse en cada escena, era un personaje que conllevaba mucho sentimiento, tenía un peso muy grande y definitivamente eso pudo aportar positivamente al personaje y ahí drené bastante”, contó a HOLA! USA.

También dejó muy claro que está abierta al amor porque sueña con formar una familia en algún momento.

“No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar en una casa así de linda (risas)”, dijo.

