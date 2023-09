Demi Rose impacta al usar un top metálico que cubre lo indispensable

Demi Rose ha dado una sorpresa a sus millones de fans, pues compartió en Instagram una colección de fotos tomadas durante el evento Burning Man en Black Rock, Nevada. Ella lució su curvilínea figura al usar un atuendo compuesto por botas, tanga, un pareo con flecos, adornos en su cabeza y un curioso top metálico que cubría lo indispensable.

Desliza para ver todas las fotos

En múltiples ocasiones la bella modelo británica ha dicho que ese festival es uno de sus favoritos, y este año volvió a acudir, pero el evento terminó súbitamente debido a fuertes tormentas. Eso no le impidió posar para espectaculares fotografías, como unas en las que usa un bikini rojo, además de compartir instantáneas en las que la acompañan otras chicas. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Este año Demi disfrutó al máximo el verano, y cuando no se encontraba de viaje optaba por descansar en su casa de Ibiza, que también resulta el escenario perfecto para las imágenes que comparte en esa red social. La publicación en la que aparece usando un bikini dorado mientras descansa en un jacuzzi al aire libre obtuvo más de 235,000 likes, y la acompañó con el mensaje: “Dios es mi artista favorito”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

