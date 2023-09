En pausa producción de Deadpool 3 por Huelga en Hollywood

La producción de Deadpool 3 enfrenta actualmente una pausa inesperada debido a las huelgas que azotan Hollywood. Sin embargo, esta inesperada interrupción no ha impedido que los protagonistas de la película y su director, Shawn Levy, aprovechen este tiempo de manera creativa y, a veces, bastante entretenida.

Aunque han circulado numerosos rumores sobre lo que podría deparar Deadpool 3, lo que se conoce con certeza acerca de esta tercera entrega es que Shawn Levy dirigirá a los carismáticos Ryan Reynolds y Hugh Jackman mientras retoman sus icónicos roles como Wade Wilson y Wolverine, respectivamente.

Recientemente, Shawn Levy compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la que se le ve disfrutando de una comida junto a Hugh Jackman y Ryan Reynolds. La imagen venía acompañada de un enigmático título que decía: “Tres amigos esperando para disparar de nuevo…”.

La gran pregunta que ronda en la mente de los fanáticos es si Deadpool 3 sufrirá un retraso en su fecha de estreno, como ha ocurrido con varios otros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) debido a huelgas de escritores y actores. Sin embargo, existe una luz de esperanza, ya que, si las huelgas llegan a su fin pronto, es posible que la película mantenga su fecha de lanzamiento original.

En estos momentos, el Writers Guild of America (Gremio de Escritores de América) se encuentra en negociaciones con los estudios, y se han reportado algunos signos alentadores de progreso tras conversaciones que se extendieron a lo largo de la semana. Aunque algunos en la industria son optimistas y creen que todo podría volver a la normalidad en octubre, aún no se puede afirmar con certeza.

No obstante, si todo sigue su curso según lo planeado, Deadpool 3 no sufrirá el mismo destino que películas como Daredevil: Born Again y Captain America: Brave New World, que fueron retrasadas significativamente en sus fechas de lanzamiento originales. Hasta ahora, la película de Marvel Studios está programada para llegar a los cines el 3 de mayo de 2024.

A pesar de los obstáculos en el camino, los fanáticos pueden estar seguros de que el equipo detrás de Deadpool 3 está ansioso por llevar a la pantalla grande la siguiente aventura del irreverente antihéroe. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de las ocasionales actualizaciones y momentos divertidos compartidos por el director y el elenco en las redes sociales, lo que nos recuerda que la espera bien vale la pena.

Shawn Levy opta por locaciones reales, sin exceso de “Green Screen”

En una entrevista reciente con Total Film, el director de la película, Shawn Levy, quien también está involucrado en una nueva entrega de Star Wars, explicó que, si bien Deadpool ahora forma parte del UCM, no quería seguir la tendencia de abuso de las pantallas verdes y prefería optar por locaciones reales, a pesar del riesgo de posibles filtraciones durante el rodaje.

“Me decepciona que se hayan filtrado las fotos. Pero este es el precio que pagamos por comprometernos con rodar en localizaciones reales. Tomé una decisión muy temprano en la preproducción de la película de que, aunque Deadpool ahora forma parte del MCU, no quería otra película de Marvel rodada en un set con pantalla verde y extensiones digitales de escenarios”.

Desde que comenzó la producción de la película, Levy ha sido claro: no se usarán pantallas verdes en el rodaje. Aunque en ocasiones se necesitan para agregar detalles a los paisajes, el director quiere que la película no sea un festival de CGI, como se ha visto en las últimas películas del UCM, como Ant-Man y la Avispa: Quantumania o Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Deadpool 3 tiene previsto su estreno el próximo 3 de mayo de 2024, pero debido al parón indefinido del rodaje a raíz de la huelga de actores y guionistas de Hollywood, es probable que la fecha definitiva cambie en cualquier momento, ya que ni siquiera Disney ha contemplado un lanzamiento a corto plazo de la esperadísima película protagonizada por el Mercenario Bocazas.

