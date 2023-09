Sparring de Canelo Álvarez habla sobre su preparación para la pelea con Jermell Charlo

Joeshon James, sparring de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, habló sobre cómo ayudó al mexicano en su preparación para la pelea contra Jermell Charlo el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde estará en juego el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Boxing News, James se sintió muy honrado de ser tomado en cuenta para el campamento de Canelo Álvarez e indicó que hizo un gran trabajo presionando al mexicano para que esté totalmente listo para el enfrentamiento contra Charlo.

“Sé que me eligieron por mi altura, alcance y velocidad, y creo que le he dado un gran trabajo a Canelo. Sé que realmente he aprendido mucho de esta experiencia. Canelo es un tipo muy competitivo, y yo también. Así que las cosas se pusieron calientes por momentos. Sé por qué estoy aquí y no intento lastimar al campeón antes de una gran pelea. Pero al mismo tiempo no soy el saco de boxeo de nadie”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“Al final del día, creo que lo presioné lo suficiente como para que esté listo la noche de la pelea, pero no demasiado como para que no le quede nada. De hecho, estoy emocionado de ver cómo se desempeñará contra Charlo el próximo sábado”, añadió el sparring de 25 años.

Sobre quién podría salir con el brazo levantado el 30 de septiembre, Joeshon James no quiso dar ninguna predicción porque cree que será una pelea difícil, pero aseguró que sentirá que hizo su parte si Canelo Álvarez derrota fácilmente a Jermell Charlo.

“No voy a hacer una predicción para esta pelea porque estoy compitiendo en la cartelera. Pero estoy muy interesado en ver cómo se ve frente a un perro vivo como Charlo. Ninguna pelea es fácil a este nivel. Pero si Canelo hace que otro campeón indiscutible parezca un trabajo fácil, sabré que hice mi parte”, expresó.

Los pronósticos para el duelo de indiscutidos entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo se encuentran divididos. Mientras que unos aseguran que el mexicano le ganará cómodamente al estadounidense, otros piensan que el campeón indiscutido de las 154 libras podría dar la sorpresa y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano. De lograrlo, haría historia y se convertiría -al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields- como los únicos boxeadores en ser indiscutibles en dos categorías de peso.

Canelo Álvarez quiere aumentar su legado en el boxeo frente a Jermell Charlo. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando noqueó al argentino Brian Castaño en la revancha y se coronó como monarca indiscutido de las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Ronnie Shields aconseja a Jermell Charlo no pensar en los jueces durante su pelea con Canelo Álvarez

· Brian Castaño cree que Jermell Charlo puede vencer a Canelo Álvarez: “Tiene grandes posibilidades”

· “Pelea cerrada”: Brian Mendoza elige a su favorito entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo