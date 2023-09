AMLO ofrece plan de protección a las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a las aspirantes a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, se les planteó la posibilidad de contar con un esquema de protección y seguridad que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“En esta temporada de elecciones estamos definiendo un plan de protección a posibles candidatos. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido, de protección, a la señora Xóchitl Gálvez, lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum y quedaron de responder”, señaló.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 25 de septiembre, el mandatario mexicano dijo que el ofrecimiento es para garantizar que todo transcurra en paz y tranquilidad rumbo a las elecciones presidenciales de México a realizarse en 2024.

“Pero todos los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección, para protegerlos y evitar desgracias, nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe de ser. Sin embargo, vale más prevenir, hay que actuar de manera precavida”, precisó.

Desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano comentó que esta medida se hace con la intención de evitar que se “enrarezca el ambiente” de cara a los comicios del próximo año.

“Sin embargo, vale más prevenir, hay que actuar de manera precavida, por la temporada (electoral)… No dar pie a que se enrarezca el ambiente, y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y los grupos de intereses creados, siempre eso no hay duda. Siempre son las élites, no el pueblo, el pueblo es el mejor portal, el más responsable”, expresó.

