Clarissa Molina se toma una selfie en el baño, usando microbikini negro

Clarissa Molina ha disfrutado mucho la serie de celebraciones con motivo de su cumpleaños número 32, y ahora emocionó a sus fans publicando en sus historias de Instagram una selfie que la muestra en el baño antes de ir a una fiesta en la piscina; ella presumió su escultural cuerpo al usar un microbikini negro.

La bella conductora dominicana también lució su figura en un espectacular video en el que aparece en Playa Esmeralda, divirtiéndose entre las olas del mar y usando un bikini rosa. Ese post fue todo un éxito, y obtuvo más de 28,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

En otras impactantes imágenes Clarissa aparece tomando el sol a bordo de un yate, usando minibikini y posando mientras pasea por el mar. Ella también agradeció por un año más de vida: “¡Gracias papá Dios por otro año más! Un nuevo año, nuevas cosas, nueva vida, felicidad! Gracias Dios! Gracias a todos por su amor y buenos deseos!”

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: