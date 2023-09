Tania Rincón saca su lado sensual, modelando un body negro con aberturas

A través de sus historias de Instagram la conductora Tania Rincón compartió una foto en la que demostró que a veces sale de su zona de confort en cuanto a los atuendos que modela. En la imagen en blanco y negro ella aparece posando muy sensual y usando un ajustado body negro con aberturas laterales; el mensaje que escribió en su post fue: “Casi me caigo por andar de ‘posona'”.

A Tania le encanta correr, y cada vez que puede se inscribe en distintas carreras. Usando un conjunto deportivo que delineó su figura ella posó para una foto luego de una competencia en Ciudad de México, y presumió la medalla por su participación. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

Durante la fiesta mexicana de Televisa la conductora optó por usar un vestido de original diseño, que contaba con transparencias y un corset muy colorido. Las fotos que publicó obtuvieron más de 30,000 likes, y en éstas ella aparece al lado de Paul Stanley, Maribel Guardia y Ximena Córdoba.

