Alejandro Fernández causó controversia gracias al cambio de look con el que le dijo “adiós” a sus canas

Una vez más, el nombre del cantante Alejandro Fernández encabeza los titulares gracias a la reacción que obtuvo en redes sociales por una de sus publicaciones. Y es que mientras el famoso anunciaba su llegada a San Diego, California para una de sus presentaciones, para el público no pasó desapercibido el cambio de look al que se sometió.

Desde su cuenta oficial en Instagram, el intérprete de temas como “Me dediqué a perderte” y “Hoy tengo ganas de ti” se dejó ver posando desde la comodidad de su sofá enfundado en un conjunto de piel en color vino.

Como ya es costumbre, “El Potrillo” no tuvo miedo al qué dirán y portó llamativos accesorios que elevaron su atuendo. No obstante, la estrella del show fue el nuevo look que presumió, mismo con el que le dijo “adiós” a su característica cabellera sal y pimienta.

El cambio en cuestión incluyó una cabellera color chocolate en la parte superior con un efecto degradado hasta llegar al tono blanco de sus raíces. Su barba mantuvo el estilo “sal y pimienta” que ha rockeado durante los últimos años.

“#nextstop #sandiego 😎✌🏽 #AmorYPatriaUS2023 , ahí los veo en un ratito!”, escribió Alejandro Fernández para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había causado controversia entre su comunidad digital.

Para sus seguidores, la transformación a la que se sometió no fue del todo acertada, así lo dejaron saber en la sección de comentarios.

“Me encantas como cantante pero no me gustó tu nuevo look te prefiero sencillo y sin presumir tanto esa moda no te queda”, “Que pena tu cambio. Has perdido tu sello, tu esencia. Después de seguirte por tantos años, no te reconozco” y “Hace rato te veo muy perdido en tu identidad, a veces menos es más, estás en un estilo híbrido que realmente no te queda”, escribieron algunos usuarios.

