Chiquis Rivera se muestra en el gimnasio, sin maquillaje y haciendo una rutina para piernas

Chiquis Rivera se prepara intensamente para lucir espectacular en cada uno de sus conciertos, y días antes del evento acude al gimnasio para realizar diversas rutinas de ejercicios. Ahora publicó en sus historias de Instagram un video que la muestra usando leggings deportivos y usando la escaladora mientras dice: “Aquí estoy de nuevo…a veces hacemos cosas que no necesariamente nos agradan, pero que son buenas para nuestra salud, el corazón, la mente…muy bueno para las pompis, la pierna…¡a darle!”

La cantante ha tenido mucho éxito con su línea de prendas moldeadoras, compuesta por fajas, bodys y tops. En un clip que compartió en esa red social dio a conocer que tiene preparada una sorpresa para sus fans el 29 de septiembre; ella aparece en el desierto, modelando muy sensual. View this post on Instagram A post shared by Shapewear & Co by Chiquis (@shapewearandcompany)

Este otoño Chiquis retomará la última fase de su gira Abeja Reina Parte II; el 30 de septiembre y el 1 de octubre se presentará en Texas, y en su cuenta de Instagram la cantante compartió el póster promocional con las fechas de los shows. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

