Chiquis Rivera luce sus curvas usando un enterizo de vinil durante su concierto en Monterrey

Chiquis Rivera ha regresado a los escenarios con la segunda parte de su gira Abeja Reina; ella se presentó en Monterrey, causando sensación entre el público asistente. También estrenó vestuario, en el que destacó un ajustado enterizo de vinil negro que delineó su curvilínea figura.

El mismo día de su show la cantante estrenó su primer álbum en vivo, grabado en el Lunario del Auditorio Nacional. En su cuenta de Instagram compartió el tracklist compuesto por 35 canciones, entre las que destacan éxitos como “Inolvidable”, “Paloma negra”, “Entre besos y copas”, “Mi problema” y “Porque soy abeja reina”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

El próximo concierto de Chiquis será el 9 de septiembre en Ciudad de México. Mientras tanto, ella continúa con la promoción de su línea de prendas moldeadoras, y hace unos días modeló un body color nude que remarcó su cintura; hasta ahora las ventas han sido todo un éxito. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

