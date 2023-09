Livia Brito sale a la calle y luce sus atributos al modelar leggings deportivos

Livia Brito ha causado sensación entre sus fans por las recientes fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. Ella aparece en la calle, usando un conjunto deportivo de top y leggings en color verde, que complementó con unos botines blancos; las imágenes han obtenido más de 479,000 likes.

Desliza para ver todas las fotos

Hace algunos días la bella cubana posó usando un vestido charro, y junto a unas fotografías que la muestran afuera de una hacienda escribió un mensaje dedicado al país en el que ha obtenido fama como actriz: “Gracias mi México lindo y querido por cobijarme a mi y a mi familia, por tu gastronomía riquísima, por tus playas y lugares hermosos, pero sobre todo gracias a tu gente tan bella por todo y por tanto”. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Livia protagoniza la telenovela “Minas de pasión”, pero en la segunda fase de la historia su personaje aparece con un look diferente; ella aprovechó un momento antes de las grabaciones para tomarse selfies que la muestran con el cabello corto y lacio, y las tituló como “Simplemente Victoria”. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 (@liviabritopes)

Sigue leyendo: