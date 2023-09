“Vasco” Aguirre admite que será muy difícil parar al Barcelona este martes: “Con los Joaos han hecho un equipo temible”

Este martes el Mallorca, que está peleando por alejarse de los puestos del descenso, tiene un compromiso complicado contra el líder del torneo, el FC Barcelona. Ante esto, su DT, Javier Aguirre, está consciente de que deberán hacer hasta lo imposible para sacar puntos y no hundirse en el fondo de la tabla general de LaLiga.

Vale recordar que los Bermellones ocupan el puesto 16 del campeonato con 5 puntos y que están sólo tres unidades, es decir, una victoria, del último lugar que es el Almería, por lo que una derrota contra los blaugranas los pondría en la zona roja; sin embargo, la misión no será nada sencilla, ya que su rival ha demostrado ser un equipo temible, aunque no invencible, según el “Vasco”.

“Es muy difícil parar al FC Barcelona, es un equipo temible e imparable con los dos Joaos (Félix y Cancelo)“, comentó Aguirre en conferencia de prensa, quien, además, adelantó que tiene un as bajo la manga, ya que ha trabajado en “diseñar algo para contrarrestar su juego”.

“Hemos visto dos partidos en los que el Barça sufrió de verdad. Uno fue en Getafe y el otro ante el Celta. Viendo lo que hacen tus colegas (José Bordalás y Rafa Benítez), más tus propias virtudes, hemos intentado diseñar algo para contrarrestar su juego. Es difícil, lo sabemos, pero jugamos once contra once, estamos en casa, venimos golpeados (tras la derrota 5-3 en Girona), pero tenemos que echar el resto y estar a las alturas de las circunstancias“, dijo el entrenador mexicano en rueda de prensa.

Y adelantó que parte de su estrategia será mover su once titular, probablemente debido a que en el último partido las cosas no le resultaron como esperaba.

“Sacaremos unos jugadores distintos para darle una vuelta al equipo. La mejor noticia es que viene el Barça, porque no te da tiempo ni para lamentarte. Somos (en el vestuario) un grupo humano fantástico y muy transparente“, precisó.

Finalmente, recordó que en estos partidos a su equipo lo que menos falta le hace es motivación, ya que el simple hecho de jugar contra los culés saca lo mejor de cualquiera de sus jugadores.

“Pasamos página de lo que ocurrió en Girona y el equipo está muy motivado. Contra el Barça todo el mundo quiere jugar, no necesito motivarlos, todos están ‘full’. Esto siempre pasa ante los grandes, como el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Doy por sentado que mi equipo saldrá motivado y pensando en intentar ganar el partido y darle una alegría a la afición en casa, ya que hasta ahora no hemos podido”, concluyó.

FC Barcelona y RCD Mallorca se enfrentarán este martes en el Iberostar Estadio en partido correspondiente a la fecha 7 del fútbol español.

