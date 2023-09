Clarissa Molina se muestra flotando en el agua, usando un bikini de hilos

Las celebraciones de Clarissa Molina por su cumpleaños número 32 se llevaron a cabo en un yate, y desde ahí ella se lanzó al mar para refrescarse. En un video que compartió en sus historias de Instagram la conductora aparece flotando en el agua, usando un bikini de hilos en color rojo.

Clarissa también obtuvo más de 98,000 likes por una serie de fotos en las que aparece tomando el sol y luciendo su escultural figura, pero las acompañó con un mensaje por esta fecha tan especial para ella: “¡Gracias papá Dios por otro año más! Un nuevo año, nuevas cosas, nueva vida, felicidad! Gracias Dios! Gracias a todos por su amor y buenos deseos! 🙏🏼🩷🎂🎉🥂🫂✨”

Desliza para ver todas las fotos

En todo momento de las celebraciones la dominicana lució muy sonriente, paseando por la playa, presumiendo su bronceado y hasta bailando bajo los intensos rayos del sol; todo eso se aprecia en un espectacular video que publicó en esa red social. Ella también agradeció a sus fans por todos los mensajes de felicitación: “Con el corazón lleno llenito de amor, gracias a todos ustedes por sus hermosos mensajes y deseos. Gracias papá Dios por tanto!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Sigue leyendo: