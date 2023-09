El GuadaLAjara Film Festival anuncia Selección Oficial 2023 y el director Rodrigo Prieto será el homenajeado

Con bombo y platillo se anunció que la 13ª edición del GuadaLAjara Film Festival se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre en el Theater at the Ace Hotel, siendo el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto el homenajeado de la noche con el Árbol de la Vida 2023.

El realizador se corona como el ganador de la noche gracias a su labor dentro de producciones como el éxito de taquilla Barbie, Killers of the Flower Moon, así como Brokeback Mountain y Amores Perros.

En un comunicado, la institución indicó que programa de 2023 incluye una proyección de gala central especial del Día de Muertos de Macario, y Lost Soulz de la cineasta nativa de Los Ángeles Katherine Propper.

“GLAFF continúa su misión de ser un puente entre América Latina y los creadores Latinx/BIPOC basados en Estados Unidos con la intención de encontrar la interseccionalidad. Al ser parte de un festival dirigido por mujeres latinas, nos esforzamos por sumar esfuerzos para garantizar la representación latina tanto a nivel nacional como internacional“, dijo la directora del Festival, Ximena Urrutia.

La programación del GuadaLAjara Film Festival es una combinación de películas que tienen como objetivo atraer a cinéfilos, así como a aficionados al arte y la cultura. Prueba de ello son los títulos que conforman la programación de esta edición.

– SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJE / DOCUMENTAL: “Kenya”, documental dirigido por Gisela Delgadillo; “Los Bilbao”, por Pedro Speroni; “Lost Soulz”, de Katherine Propper y Andrés Figueredo Thomson junto a Juan Carlos Figueredo Thomson; “Mujeres del Alba”, largometraje de Jimena Montemayor Loyo con Víctor Léycegui y “Todos los Incendios”, largometraje de Mauricio Calderón Rico.

– SELECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES: “Asi Dicen”, de Natalia Luque, Donovan Tolledo y Cecilia Otero; “Chica de Fabrica”, de la directora Selma Cervantes; “Comadre”, con guion y dirección de Nicole Chi Amén; “Do Digital Curanderas Use Eggs In Their Limpias?”, de Roberto Fatal; “Elsewhere Love”, Steph Zenee Perez; “El Tesoro”, de David Rodríguez Estrada y “Fatfish”, de Jewells Santos.

Otros de los cortometrajes que figuran dentro de la selección oficial son: “For Those Who Don’t Know”, de Brian Chamberlayne; “Hasta Encontrarlos”, del director y productor Jean Chapiro Uziel; “In The Garden of Tulips”, de Julia Elihu; “La Vida Desde Arriba”, del director y productor: Rafael Martínez Sánchez; “Metal Belt”, de Blackhorse Lowe y “Solo la Luna Comprenderá” del director y guionista: Kim Torres.

Los boletos para la gala inaugural y el resto del festival ya están a la venta al público en la pagina web del festival.

Seguir leyendo:

• Termina la huelga de guionistas de Hollywood

• NewFilmmakers LA anuncia la edición 2023 de InFocus: Latinx and Hispanic Film Festival

• Siete periodistas latinas reciben un merecido homenaje en una exhibición del Museo Smithsonian