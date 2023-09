En video, Ninel Conde presume su bronceado, usando un microbikini hecho con cintas de plástico

Ninel Conde ha sorprendido a propios y extraños con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de un video que ella misma grabó al término de su bronceado, en el que aparece usando un microbikini hecho con cintas de plástico y presumiendo los resultados de la sesión en su escultural cuerpo. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Preparando colorcito del sabor 😏 un buen bronceado para mis vacaciones de cumpleaños 😍 ¿Y ustedes qué hacen cuando necesitan una dosis extra de autocuidado, mis hermosos?”

El bombón asesino está a punto de cumplir 47 años, y se muestra lista para comenzar las celebraciones; así, se dejó ver a bordo de un yate, usando un traje de baño negro con aberturas y correas. Ella siempre comparte con sus fans textos positivos: “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana …” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel Conde forma parte del grupo de famosas que aparecen en el reality show “Secretos de las indomables”. Ella es muy profesional en su carrera como artista, pero como toda mujer también tiene problemas personales, y lo dejó ver en un video que la muestra exponiendo en el programa el efecto que tiene en ella no poder ver a su hijo Emmanuel el tiempo necesario. View this post on Instagram A post shared by Canela TV (@canelatv_latam)

