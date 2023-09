Julio Urías no se ha presentado a la cita que tenía en la corte de Los Ángeles; aún no hay acusación formal en su contra

Pocos avances se tienen en el caso de Julio Urías, el reporte más reciente es que este miércoles tenía que presentarse en la corte superior de Los Ángeles; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, a las 2 p.m. PT, el beisbolista no había llegado a la cita, aunque todavía tiene dos horas más para presentarse antes de las 4 p.m., pero la probabilidad indica que no lo hará. Destaca que, al momento, no existe una acusación formal en su contra.

Ricardo López Juárez, reportero de La Opinión, asistió al edificio de tribunales donde era la cita de Urías, por lo que pudo confirmar que el lanzador mexicano no se presentó antes del receso por el almuerzo de los jueces.

La confusión y poca información ha impedido hasta el momento que se tenga una visión clara de los hechos; sin embargo, López Juárez logró averiguar que el pitcher estrella de los Dodgers no tiene una acusación en su contra y que el caso no está asentado en la corte, según le revelaron un alguacil y un representante de los medios de comunicación que trabaja en el lugar.

Esto deja todo completamente en el aire, ya que no hay información suficiente para aventurarse a decir qué va a suceder con el jugador, así que sólo queda esperar a que la investigación avance y comiencen a esclarecerse los hechos.

De hecho, hay tanto hermetismo en el caso que ni siquiera se tiene la seguridad de quién fue la persona a la que supuestamente agredió, todo apunta a que fue su pareja, pero nadie puede asegurarlo aún.

Lo que se sabe hasta el día de hoy es que el pelotero fue arrestado el 3 de septiembre en el BMO Stadium por sospecha de violencia doméstica, debido a testigos que denunciaron lo que vieron en el complejo donde se encuentro el inmueble. El jugador estuvo detenido por algunas horas y, posteriormente, pudo salir en libertad bajo fianza.

A raíz de esto, las Ligas Mayores lo pusieron en licencia administrativa y los Dodgers decidieron quitar su casillero del vestidor y borrar sus imágenes en el estadio, además de erradicar la venta de artículos referentes al beisbolista mexicano más importante del momento y uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

Lo llamativo del caso es que la denuncia fue realizada por testigos y no por la presunta víctima, probablemente eso es lo que explica que hoy en día en que no haya una acusación o un caso asentado en su contra.

Hace unos días surgieron más detalles de fuentes policiales que indicaron que la acompañante de Urías ese día en el estadio del LAFC presentaba lesiones en el cuello y sangre en el rostro.

Aún quedan un par de horas antes de que la corte cierre este miércoles, por lo que Urías podría dar la sorpresa y presentarse; sin embargo, nadie apostaría a ello.

