Yanet García sube la temperatura al posar en lencería con transparencias

Foto: Charley Gallay for Lewis Howes / Getty Images

Yanet García sabe muy bien cómo emocionar a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, y ahora lo hizo publicando una foto en la que aparece modelando un conjunto de lencería con transparencias. Ella complementó la imagen con un mensaje de empoderamiento: “No estoy definida por las expectativas de la sociedad. Soy una mujer fuerte, independiente, que crea sus propias reglas y que escribe su propia historia….”

La ex chica del clima dio la bienvenida al otoño, compartiendo imágenes que la muestran en Central Park, luciendo sus curvas en leggings estampados y corriendo para mantenerse en forma. A pesar de que había muchas nubes a ella pareció importarle poco, porque le encanta esa estación del año.

Yanet nunca deja de promover su faceta como health coach, y junto a un video en el que aparece haciendo una rutina en el parque ella escribió los 10 beneficios de hacer ejercicio al aire libre: 1- Mejora el sueño 2- Aumenta los niveles de energía 3- Mejora el sistema inmune 4- Ayuda a los músculos y la función de las articulaciones 5- Disminuye los niveles de estrés 6- Es bueno para tu corazón ♥️ 7- Te conecta con la naturaleza 8- Ayuda a maximizar la calidad de vida 9- Ves y escuchas cosas nuevas 10- Aire fresco ¡Y es genial para tu salud mental!” View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach (@yanetgarciahealthcoach)

