Yanet García posa junto a un ventanal, usando lencería de hilos casi imperceptible

Yanet García ha hecho arder Instagram con su más reciente publicación. Se trata de unas fotografías en blanco y negro que la muestran posando junto a un ventanal, usando un conjunto de lencería de hilos casi imperceptible que resaltó sus atributos; todo ello provocó muchos comentarios de admiración por parte de sus seguidores.

La bella ex chica del clima causó sensación recientemente al compartir imágenes que la muestran a punto de celebrar las fiestas mexicanas de una manera muy particular, con un atuendo compuesto por botas altas, una tanga y una larga tela a manera de sostén; ella también cubrió lo indispensable con un sombrero. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet es una amante del otoño, y salió a Central Park a pasear, luciendo elegante y sexy al usar un minivestido, botas de látex y un abrigo rojo. Junto a las fotografías que compartió ella escribió el mensaje: “El otoño casi está aquí. ¿Estás listo?” 🍁🍂 View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

