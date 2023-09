Alexa Dellanos presume su nuevo look y se muestra en el gimnasio haciendo una rutina para glúteos

Tras el viaje que hizo a Colombia la influencer Alexa Dellanos está de regreso en Miami, y ahí acudió al gimnasio para ponerse en forma, compartiendo con sus fans un video en el que aparece usando un ajustado atuendo deportivo mientras realiza una rutina para fortalecer sus glúteos. Ella optó por usar una liga entre sus piernas para agregar más tensión al ejercicio.

En otro clip la hija de la conductora Myrka Dellanos lució al máximo sus atributos mientras hacía patadas en posición de banco; curiosamente, en su cuenta de esa red social ella casi no incluye posts que la muestran en el gimnasio, pero es muy disciplinada en cuanto a sus rutinas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Con frecuencia a Alexa le gusta cambiar de look, y ahora sorprendió a sus más de nueve millones de seguidores con fotos en las que aparece luciendo su cabello largo y rubio. Para la ocasión su outfit estuvo compuesto por zapatos deportivos, joggers y un minitop que resaltó su cintura.

