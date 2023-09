Chiquis Rivera y Paola Jara se ponen coquetas y cantan: “Lo que no sirve estorba”

Con su nueva canción, “Lo Que No Soy”, Chiquis Rivera se une al movimiento “girl power” de la música latina. Esta talentosa cantante del regional mexicano ha demostrado una vez más su adaptabilidad y capacidad de reinventarse en la despiadada industria de la música en Estados Unidos.

Chiquis Rivera presenta su yo más verdadero y sincero en “Lo Que No Soy”. La canción sirve como un grito de guerra para aceptarse a uno mismo y dejar de lado la presión social. Chiquis canta sobre no actuar de una manera que no es y no importarle lo que los demás piensen de ella. Muchas mujeres modernas se sienten atraídas por su potente mensaje de empoderamiento femenino.

Sin embargo, lo que hace que esta canción sea aún más intrigante es la asociación de Chiquis con otras conocidas estrellas de la música latina. En este caso este tema es una colaboración con Paola Jara. Una cantante que, aunque colombiana, se enamoró de las rancheras y la música mexicana, convirtiéndose en una digna representante de esta música.

La variedad de sonidos en “Lo Que No Soy” es un deleite para los oídos. Con esta canción Chiquis y Paola se suman a los gritos de guerra de Shakira, Becky G, Karol G y muchas artistas latinas más. Jara aporta su estilo característico, mientras que la hija de Jenni Rivera deleita con su voz.

Chiquis Rivera, cantante de regional mexicano, durante un concierto en CDMX. Getty Images.

Chiquis Rivera se posicionó en el regional mexicano

Con su talento, constancia y compromiso, Chiquis Rivera ha logrado posicionarse y mantenerse en la cima de la música latina. Pero sobre todo, se abrió camino en un ambiente dominado por hombres y donde siempre ha recibido comparaciones con La Diva de La Banda.

Siempre ha dicho que se prepara para todo y la verdad es que solo hemos visto a la gran artista en que se ha convertido. Amén de ser una de las mujeres latinas más influyentes en el entretenimiento hispano. Cada nueva canción que lanza muestra la progresión de su estilo artístico, y “Lo Que No Soy” no es la excepción. Esta canción sirve como recordatorio de que la música puede ser una forma de expresión poderosa y auténtica.

En esencia, “Lo Que No Soy” es un himno de autenticidad y empoderamiento que celebra la colaboración de mujeres talentosas en la música latina. Chiquis Rivera y Paola Jara brindan una canción que enfatiza el valor de mantenerse fiel a uno mismo a pesar de lo que puedan pensar los demás. También a quitarse del camino eso que no aporta nada en nuestro andar.

Esta colaboración promete ser un éxito duradero para la música latina y un testimonio de la fuerza del poder femenino en el género.

