Galilea Montijo se lanza contra Anabel Hernández por ventilar presunto romance con Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”

La popular conductora mexicana, Galilea Montijo reacciona a nuevas revelaciones de un supuesto romance que tuvo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, que fueron dadas a conocer recientemente por la periodista Anabel Hernández en su libro “La señoras del narco: amar en el infierno”.

Sin mencionar a la periodista mexicana ni a su supuesta informante, Galilea Montijo reaccionó en sus redes sociales sobre el supuesto romance que sostuvo con Arturo Beltrán Leyva, quien presuntamente le daba hasta $200,000 dólares mensuales”.

Galilea Montijo reacciona por supuesto romance con “El Barbas”

“He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico… y desde mis 11 años para ayudar a mi Mamá… por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante”, escribió Galilea Montijo a través de sus redes sociales.

“Sigo sin entender lo que cuesta tener éxito, a lo que tú quieras llamarle éxito en la vida… Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada de la gente que amo! Feliz noche. Gracias por leerme y estar siempre”, remató el mensaje de la conductora mexicana.

Anabel Hernández revela audios

Y es que la periodista especializada en narcotráfico además de presentar su libro en la Ciudad de México, también reveló audios de una presunta examante de “El Barbas”, como se le conocía a Arturo Beltrán Leyva, asegurando que Galilea Montijo tuvo sus amoríos con el exlíder narco.

La presunta examante fue identificada como Celeste, a quien Hernández entrevistó en 2022 en Estados Unidos, como parte de su investigación para la realización de su libro “Las Señora del Narco, amar en el infierno”.

“Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo”, destacan las declaraciones de Celeste en el libro de Hernández.

“Si quisiera una novela le hubiera hablado a (otro) y hacerme famosa, la realidad son los hechos coactives que se pueden comprobar. En el caso tuvo que dices ‘vamos a hablar de estas señoras del narco’, yo creo que si hablamos de una, lo justo es que hablemos de todas”, se escucha decir a Celeste en el audio presentado por Anabel Hernández.

Examante afirma que Galilea fue amante de Arturo Beltrán Leyva

Fue clara y directa al referirse a Galilea Montijo y al otrora líder del cártel de los Beltrán Leyva.

“Entonces está el caso de Galilea (Montijo) seguro, seguro; tenemos a Ninel (Conde), seguro, seguro, porque yo hablé con ella y sé del dinero que se le dio y Arturo me lo confirmó en la casa de Escarcha. Si Arturo decía ‘me comí a esa pollita’ se la comía y sino se lo comió…”, declaró Celeste, de acuerdo al audio presentado por la periodista mexicana.

A decir de Celeste, decidió romper el silencio ya que llegó la hora de asumir su responsabilidad.

“Fui esta corrupta, esto es lo que fui. A lo mejor tú te vas a formar tu criterio de acuerdo con mis circunstancias y a lo mejor ellas tendrán otras, pero ya dependerá de ellas si quieren darte su versión”, precisa Celeste.

El presunto romance entre “El Barbas” y Galilea Montijo se habría dado entre 2004 y 2006, según las declaraciones de Celeste.

Galilea Montijo reacciona ante señalamientos

Aunque no es la primera vez que a la conductora mexicana se le vincula con quien fuera líder del cártel de los Beltrán Leyva, ya que en 2021, salió a la luz presunta relación sentimental en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito también por Anabel Hernández.

En ese momento, Galilea Montijo desmintió la versión de que fue amante de Arturo Beltrán Leyva, pero ahora ante un nuevo señalamiento decidió no seguir el juego.

Pero aseguró que sus bienes y riquezas son producto de sus largos años de trabajo, no por su presunta relación con Arturo Beltrán Leyva.

“Me encanta… te juro que ya me da risa. Me encantaría que inventaran otro chisme nuevo. Lo único que les puedo decir, para no entrar mucho en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo eso, que se de más chisme y más chisme, al cual ni voy a entrar ni voy a jugar”, declaró a los medios la conductora del programa “Hoy”.

“Solamente les quiero decir que, ustedes me han visto, soy una mujer que he trabajado durante 30 años, y durante estos 30 años lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí se la he podido dar a través de mi trabajo, para algunos he hecho mucho, para otros he hecho poco, depende de cómo lo quieras ver”, indicó la mexicana de 50 años.

“El Barbas” fue abatido por elementos de la Marina mexicana el 16 de diciembre de 2009, en un condominio en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, centro de México.

