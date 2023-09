Lili Estefan confiesa el mayor reto que superó para triunfar en la TV hispana en Estados Unidos

Con motivo de la celebración del aniversario 25 de ‘El Gordo y La Flaca’ los presentadores fueron entrevistados por sus hijas. En el caso de Lili Estefan, Lina Luaces fue la encargada de conversar para conocer cómo ha sido su experiencia haciendo el show de entretenimiento durante un cuarto de siglo.

Sentadas en sillones, la hija menor de la cubana comenzó felicitando a su madre por los años frente al programa. Lili le recordó que ella nació cuando ya existía el show y en video mostraron el momento en el que anunciaron el nacimiento con una foto de ellas en el hospital y Raúl de Molina la felicitándola por su llegada.

Lili Estefan en el programa ‘El Gordo y La Flaca’. Créditos: Mezcalent.

La joven le preguntó a Estefan cuál ha sido su mayor reto conduciendo el programa de entretenimiento hispano más reconocido en Estados Unidos.

“¡Ay, Dios mío! Aunque no lo crean yo creo que mi mayor reto ha sido sentarme tranquila a maquillarme… En una época en la que no había redes sociales, se usaba mucho la belleza en televisión, los calendarios; la gente mostrar”, comenzó diciendo.

Luego reveló que su mayor reto fue enfrentarse a una industria en la que la cirugía estética era lo más en las mujeres y reveló que su secreto para superar eso fue su personalidad.

“Yo siempre decía: ‘al final yo triunfé sin hacerme cirugías plásticas, y sí, creo que el mayor reto era ese en ese momento: triunfar con personalidad y no con cirugías plásticas”, aseguró Lili.

Lina le consultó si era cierto que a ella le caía mal Raúl de Molina y ella aseguró que “no”, que por el contrario sentía era “miedo” de hacer un programa con el presentador por la imagen que tenía de él.

“Raúl me caía muy bien, me llevaba bien con él yo creo que desde el principio. Éramos totalmente diferentes, pero no, Raúl nunca me cayó mal”, dijo la presentadora de 56 años.

Bromeando dijo: “¿Ahora qué te puedo decir? Lo quiero matar (risas), no mentira, ahora lo amor, es mi hermano”.

Lili Estefan y Raúl de Molina el 21 de septiembre de 2023 celebrando sus 25 años de programa. Crédito: Mezcalent.

Lili recordó que presentó a su hija Lina durante un programa de Halloween en el que asistió con ella en brazos y con su retoño mayor para hacer el programa junto a su colega que también estaba con su hija.