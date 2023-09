¿Quién es Jermell Charlo, el pugilista estadounidense que reta al Canelo Álvarez tras subir dos divisiones?

El estadounidense Jermell Charlo es el pugilista que subió dos categorías para tener la oportunidad de enfrentarse al tapatío Saúl Canelo Álvarez en un choque de indiscutidos el próximo sábado en el T-Mobile de Las Vegas. Charlo tiene 33 años y una trayectoria en el boxeo de 16 años desde su primer combate por allá en 2007.

Jermell Charlo tiene un récord en toda su carrera deportiva de 37 combates con 35 triunfos, incluyendo 19 lauros por la vía del cloroformo. Además suma un empate contra Brian Castaño en 2021 y su única derrota fue en el 2018 ante Tony Harrison. Su oportunidad contra Canelo la ve como la manera de confirmar su grandeza y expresó que para un combate de estos kilates se ha estado preparando toda la vida y desde que dio sus primeros pasos en el boxeo profesional.

Jermell Charlo en la ceremonia de pesaje previa al combate contra Canelo Álvarez. / Foto: Sarah Stier/Getty Images

El combate de Charlo contra Canelo

Jermell Charlo se muestra confiado de cara a lo que será su próximo enfrentamiento contra Canelo Álvarez, incluso le advirtió al mexicano que no lo subestimara, ya que confía plenamente en sus cualidades para dar una sorpresa, en un combate en el que sabe que llega como el menos fuerte debido a la calidad de Álvarez.

Contra Canelo, Jermell Charlo será la primera vez que exponga sus cuatro cinturones; Consejo Mundial, Organización Mundial, Federación Internacional y Asociación Mundial de Boxeo, de allí la importancia del combate para él y la importancia en entregar todo por el todo en el ring.

Es importante destacar que Jermell será despojado de sus títulos apenas se suba al ring a pelear contra Canelo, la razón es que debía completar el enfrentamiento contra el australiano Tim Tszyu, campeón interino de su división, pero sin embargo decidió subir dos categorías y hacer frente al tapatío Canelo Álvarez.

Jermell Charlo y Canelo Álvarez en el último careo previo a la batalla de Las Vegas. / Foto: Sarah Stier/Getty Images

El hermano de Jermell Charlo

Jermell Charlo es hermano de Jermall Charlo, quien también es un boxeador de alto calibre, a pesar de haber un distanciamiento entre ambos hermanos, finalmente Jermall llegó a Las Vegas para apoyar a Jermell, al ser interrogado sobre cuánto había apostado a su hermano para el combate contra Álvarez, Jermall contestó que apostaría todo su corazón por él.

Los hermanos Jermell y Jermall Charlo. /Foto: Steve Marcus/Getty Images

Anteriormente Jermell había dicho que ya no hablaba casi con su hermano, pero que le dolería un poco que no lo fuera apoyar, algo que no pasó pues Jermall está en Las Vegas. “Siempre estaré apoyando a mi hermano. No importa lo que pase. En el internet y en las redes sociales, están intentando hacer un escándalo, pero me siento mejor y tengo a gente nueva a mi alrededor”, dijo Jermall en declaraciones a Esnews, en el lugar donde se realizó el último pesaje previo al pleito.

