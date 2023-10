Camila Cabello comparte una selfie en la que posa de perfil y presume su ropa interior

Gran sorpresa ha dado Camila Cabello a sus millones de seguidores, pues en sus historias de Instagram compartió una selfie que la muestra en un vestidor, posando de perfil y luciendo su ropa interior, mientras usa una sudadera con capucha.

La cantante ha estado trabajando en su próximo álbum, pero ha combinado todo acudiendo a sesiones fotográficas en las que sacó su faceta de modelo. Así, también se dejó ver usando un escotado minivestido y botas altas llenas de tela. Ella complementó su post con el mensaje: “Él todavía no lo sabe”.

Camila también ha causado sensación por su más reciente video de TikTok. Ella aparece después de someterse a un cambio de look, usando su cabello con flequillo. Se mostró muy sensual usando un ceñido minivestido blanco y escribió junto al clip el texto: “Hey, me siento linda”. @camilacabello hey i feel cute <3333 ♬ Funk do Mistério – Ilyzdro

