Chiquis Rivera se luce en el desierto usando biker shorts moldeadores

Desde hace unos días Chiquis Rivera había informado a sus seguidores que les tenía preparada una sorpresa, y es que ya ha dado a conocer la nueva colección de su línea de prendas moldeadoras. Ella misma modeló en el desierto un conjunto de top y biker shorts en color gris.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante continúa con su exitosa gira Abeja Reina Parte II, y hoy se presentará en Houston, Texas. Ella también compartió imágenes del concierto que dio hace unos días en Santa Ynez, en el que lució su curvilínea figura usando botas altas, sombrero, shorts blancos y una playera con los colores de la bandera de México. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis tiene un nuevo sencillo, titulado “Lo que no sirve estorba”; se trata de una colaboración con Paola Jara que ya se encuentra en los charts de regional mexicano. El divertido videoclip del tema lleva ya más de 121,000 vistas en YouTube, a dos días de su estreno.

Sigue leyendo: