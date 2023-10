Jaime Munguía insinúa que John Ryder podría ser su próximo rival en 168 libras

Jaime Munguía volverá al cuadrilátero antes de que termine el año y el mexicano insinuó en sus redes sociales que el británico John Ryder podría ser su próximo rival en su segunda pelea desde que subió a la división peso supermediano.

En una historia de su cuenta en Instagram, Munguía compartió la publicación de FinoBoxing donde se hace mención sobre la posible pelea con Ryder, quien ha dejado claro que el mexicano es uno de sus objetivos para regresar luego de la derrota ante Canelo Álvarez.

Además, hace pocos días el pugilista británico confirmó a Metro.co.uk que su equipo estaba en conversaciones con el de Jaime Munguía para intentar concretar el enfrentamiento en las próximas semanas.

“Matchroom y Golden Boy están hablando sobre la pelea con Munguía. Tengo la esperanza de que en los próximos días o semanas podamos lograr algo. Es una pelea que me gusta mucho. Creo que puedo ganar y que me mantiene al nivel en el que he estado peleando, no quiero bajar de nivel”, dijo el británico.

John Ryder fue derrotado por Canelo Álvarez el pasado mes de mayo. Foto: Alex Davidson/Getty Images.

Cabe destacar que Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que John Ryder sería el oponente perfecto para la vuelta a la acción de Jaime Munguía a final de año y afirmó que le encanta esta pelea porque será difícil y dura para el mexicano.

“Me encanta esa pelea con Ryder. Es una gran pelea. Ryder le dio a Canelo todo lo que pudo y estuvo 12 rounds con él. Lo golpeó, lo destrozó. Creo que Ryder sería un oponente perfecto, un nombre perfecto, para Jaime Munguía. Será una pelea difícil y dura. Imagínese si Jaime Munguía pudiera noquearlo, algo que Canelo no pudo hacer. Hay algunas oportunidades para Jaime, y estamos pensando en noviembre y diciembre, probablemente noviembre, para traerlo de regreso”, declaró a Fight Hub TV.

Cabe destacar que luego de que Munguía venciera a Sergiy Derevyanchenko en un reñido duelo, el mexicano mostró interés en Edgar Berlanga, David Benavídez y John Ryder. Con los dos primeros estuvo en conversaciones, pero no llegaron a ningún acuerdo y ahora es el británico que surge como el favorito.

Óscar de la Hoya indicó que Jaime Munguía regresará en noviembre o diciembre. Foto Cortesía: Cris Esqueda/ Golden Boy Promotions.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, John Ryder, de 34 años, posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 6 reveses como profesional. En cambio, Gennady Golovkin, de 41 años, suma 42 victorias (37 nocauts), 2 derrotas y un empate.

