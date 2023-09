Óscar de la Hoya asegura que Jaime Munguía subirá al ring antes de que finalice el año

Tras debutar exitosamente en peso supermediano, Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, aseguró que Jaime Munguía peleará nuevamente este año y que dentro de dos semanas espera tener algo concreto.

En una entrevista con Fino Boxing, De la Hoya expresó que están en conversaciones con varios contrincantes que están interesados en pelear con Munguía, incluido John Ryder, y que en noviembre o comienzos de diciembre podría estar de regreso al cuadrilátero.

“Estamos hablando con varios contrincantes, incluyendo a (John) Ryder, y ojalá que en unas dos semanas tengamos algo concreto”, dijo el promotor en la cartelera donde William ‘Camarón’ Zepeda venció por nocaut a Mercito Gesta.

Jaime Munguía quiere consolidarse en el peso supermediano. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Pero (Jaime Munguía) pelea este año, quizás en noviembre o de seguro la primera semana de diciembre”, agregó.

Cabe destacar que luego de que Munguía venciera a Sergiy Derevyanchenko en un reñido duelo, Edgar Berlanga expresó interés en enfrentar al mexicano tras hacer lo mismo ante Jason Quigley el pasado mes de junio, por lo que ambos equipos han estado en conversaciones para llegar a un acuerdo. Según Eddie Hearn y Óscar de la Hoya, el ganador de este pleito podría medir fuerzas con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En el caso del británico John Ryder, que perdió frente a Canelo Álvarez el pasado mes de mayo en México, también comentó que tiene intención de pelear con Jaime Munguía para terminar con su carrera por todo lo alto.

“Me encantaría pelear contra Golovkin. Sé que está hablando de otra pelea en Kazajistán y me encanta estar en la esquina opuesta. No me importa ir a territorio enemigo, ¿por qué no? Una pequeña gira mundial para terminar mi carrera profesional. Ir a Kazajistán por Golovkin y tal vez a Estados Unidos por Plant o a México por (Jaime) Munguía”, declaró en una entrevista con Mirror Fighting.

John Ryder es uno de los posibles candidatos para enfrentar a Jaime Munguía. Foto: Alex Davidson/Getty Images.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

