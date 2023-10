Sin sostén, Aylín Mujica se muestra a punto de entrar a una cama de bronceado

Aylín Mujica siempre quiere compartir con sus fans fotografías en las que luce espectacular durante sus visitas al spa, y por ello ahora causó sensación con un post de Instagram que la muestra en topless y usando una tanga nude, a punto de ingresar a una cama de bronceado. Ella nunca olvida sus lentes, con los que siempre complementa su look.

“La vida es bella y tengo tiempo” fue el título que le puso la actriz cubana a una foto en la que aparece usando un bikini negro y cerca de un faro. Ella forma parte del grupo de famosas que protagonizan el reality show “Secretos de villanas”, que se estrenará el 26 de octubre; también destacan Gaby Spanic, Laura Zapata, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Para mantener su escultural figura Aylín acude al gimnasio varios días a la semana, y en un video que publicó aparece haciendo rutinas para ejercitar sus piernas. Para ella los aparatos son básicos, ya que puede centrarse en cada parte de su cuerpo que desea desarrollar; el mensaje que escribió junto a su post fue: “No es egoísta amarte a ti misma, es necesario”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

