Aylín Mujica posa junto a la piscina, usando un traje de baño con aberturas

Aylín Mujica está disfrutando al máximo el verano, y ahora deleitó a sus seguidores en Instagram con una foto tomada durante su vacaciones en Canadá. Ella aparece junto a la piscina, bajo los intensos rayos del sol y usando un traje de baño con aberturas. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

A sus 48 años la actriz y bailarina cubana tiene una figura escultural, la cual mantiene haciendo mucho ejercicio. En un video que compartió en esa red social se muestra en el gimnasio, realizando una rutina para fortalecer las piernas; ella escribió junto al clip el texto: “No es egoísta quererse a uno mismo, es necesario”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

El año pasado Aylín formó parte del reality show “Secretos de villanas”, que obtuvo buenos resultados. Ahora está lista la segunda temporada, en la que ella regresa junto con Sabine Moussier, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán y Sarah Mintz. Laura Zapata se ha unido al elenco, como se puede ver en el trailer promocional. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

