Aylín Mujica se luce en ajustado enterizo y muestra todas las rutinas de ejercicios que hace en el gimnasio

Aylín Mujica no deja de presumir que a sus 48 años cuenta con una figura espectacular, y ahora publicó en Instagram un video en el que aparece en el gimnasio, usando un ajustado enterizo de color gris y mostrando cada una de las rutinas que realiza para mantener todo su cuerpo en forma, Así, se le ve haciendo ejercicios con pesas, en la elíptica y en la bicicleta fija.

Otro día la bella actriz y bailarina cubana se lució en leggings blancos y usó aparatos para fortalecer sus brazos. Desde ahora le está enseñando a su hija Violeta el buen hábito del ejercicio, y el mensaje que escribió junto al clip que compartió fue: "Entrenando con mi princesa. El pasado está en tu cabeza. Y el futuro está en tus manos".

Aylín Mujica acaba de dar una sorpresa a sus seguidores, ya que regresa al reality show "Secretos de villanas" para la segunda temporada, que se estrenará próximamente. La acompañarán Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Sarah Mintz: "No se imaginan la sorpresa que les tenemos preparada…y todas regresamos con una nueva villana…"

