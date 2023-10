Chiquis Rivera luce su figura en el escenario, usando shorts cacheteros de látex rojo

Chiquis Rivera impacta en cada uno de sus shows, y el domingo se presentó en Houston, Texas, acaparando las miradas desde que salió al escenario, y luciendo un sexy atuendo compuesto por botas altas, shorts cacheteros rojos de látex, camiseta negra y sombrero. Ella compartió un video en sus historias de Instagram, y sus fans quedaron encantados.

El 29 de septiembre la cantante lanzó su nueva colección de prendas moldeadoras, que incluye fajas, bodys y tops. Ella sacó su faceta de modelo y posó junto a otras chicas en fotos tomadas en el desierto, que acompañó con el texto: “El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta”. View this post on Instagram A post shared by Shapewear & Co by Chiquis (@shapewearandcompany) View this post on Instagram A post shared by Shapewear & Co by Chiquis (@shapewearandcompany)

Los últimos conciertos de Chiquis dentro de su gira Abeja Reina Parte II serán en Los Ángeles, el 1 de diciembre, y en Pala, California, el 3 de ese mismo mes. Mientras tanto, ella promociona el tema “Lo que no sirve estorba”, una colaboración con la cantante colombiana Paola Jara. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

