Chiquis Rivera se contonea al subir unas escaleras, usando un ajustado vestido azul

Chiquis Rivera no duda en presumir su curvilínea figura, y ahora lo hizo en un video que compartió en Instagram y que la muestra en una de las locaciones donde se grabó el videoclip de “Lo que no sirve estorba”, su dueto con Paola Jara. Ella modeló un ajustado vestido azul y se contoneó mientras subía unas escaleras, sonriendo y luciendo muy sensual.

En otras fotografías tomadas detrás de cámaras la cantante aparece con Paola en una lavandería, pero también hablando por teléfono mientras usa un ceñido vestido rosa. Esas imágenes obtuvieron más de 46,000 likes en esa red social.

Chiquis sabe lo duro que es ir al gimnasio y esforzarse en los ejercicios, pero ha desarrollado una gran disciplina para ponerse en forma, y los resultados están a la vista. En un video que publicó hace unos días aparece usando leggings de color gris mientras usa la escaladora y dice: “Aquí estoy, usando una máquina. No me gusta hacerlo, a veces hacemos cosas que no necesariamente nos agradan, pero que son buenas para nuestra salud, el corazón y la salud mental”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

