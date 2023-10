Cuáles son las canciones de Karol G que desestimarían los “inolvidables” dotes íntimos de Anuel AA

Es abiertamente conocido que la cantante Karol G escribió varias canciones de despecho durante su proceso de sanación tras la separación del trapero Anuel AA, y que se estrenaron en su álbum ‘Mañana Será Bonito’ en febrero, sin embargo, luego llegaron unas bofetadas con guante blanco para su él.

Anuel AA se caracteriza por alabar sus supuestos dotes y talentos íntimos que, a su criterio, lo hacen “inolvidable” con sus ex. Incluso, al final del video ‘Más Rica Que Ayer’, su amigo DJ Luian bromeó comparándolo con Chayanne por su capacidad de “despertar pasiones”; Emmanuel -como realmente se llama en cantante- aseguró que las mujeres quedan enloquecidas por la “perla” que tendría en su zona íntima.

Hace unos meses, el puertorriqueño comenzó a enviarle mensajes a la colombiana a través de canciones, especialmente en ‘Mejor Que Yo’, cuya letra explícita le dedicó a ‘La Bichota’ etiquetándola en redes sociales. Ella se mantuvo en un silencio sepulcral público, pero muchos aseguran que su respuesta la fue preparando meticulosamente en dos canciones del álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’.

¿Cuáles son las canciones?

El primer tema con el que dejó claro que para ella el intérprete de ‘Bebé’ no es “insuperable” fue ‘Mi Ex Tenía Razón’, sencillo con el que hizo dos cosas a la vez: desveló que está enamorada y feliz junto a su pareja, el cantante Feid; y le dijo a su exnovio que si hay alguien “mejor” que la hace sentir como reina.

En la canción que sirvió como el debut de Karol G en el género regional mexicano cuenta con un fragmento que pudiera ir directo como un dardo al ego de Anuel AA sobre sus “talentos” en la intimidad.

“Mi ex tenía razón… Cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿pa’ qué le digo que no?, si me lo hace mejor”, dice parte de la letra de la rola que no le gustaría para nada al cantante.

Pero esa canción no sería la peor para el artista, el lapidario dardo para él estaría en ‘Oki Doki’, pues fans de ‘La Bichota’ han asegurado que nuevamente resalta a su actual novio, supuestamente describe cómo es el atributo que guarda entre sus piernas Ferxxo -como también se le conoce- y asegura que lo tiene “mejor” que su pareja anterior.

“Esta grandota. Es una chulería. Se la probé. Que rico le sabía. Esta mejor de lo que yo creía. Está más rica que la que tenía”, es la frase de la canción que pudiera significar una humillación para Anuel AA.

Incluso, fue con ‘Oki Doki’ que Karol G se presentó en los MTV Video Music Awards 2023, a los que el cantante asistió, ¿’La Bichota’ lo dejó en bochorno en esa ocasión?

Sigue leyendo: