Karol G calienta las redes sociales con una foto frente al espejo luciendo crop top y minifalda

La cantante Karol G cerró su ‘Mañana Bonito Tour’ por estadios de Estados Unidos esta semana. Ahora parece que está teniendo unos días de descanso y compartió una foto con sus seguidores que está revolucionando las redes sociales por su cuerpazo.

‘La Bichota’ publicó en su perfil en Instagram una fotografía tipo selfie frente al espejo en la que aparece sonriente luciendo un crop top, una minifalda negra y unos zapatos deportivos, todo en tono negro. El atuendo dejaba a la vista el cuerpo atlético que goza la cantante desde hace un tiempo.

“Una fotico que te mandé”, y en corazón negro de emoji fue el mensaje con el que acompañó la imagen que compartió con sus 66 millones de seguidores en la red social de la camarita.

El post en el que Carolina Giraldo -como es su nombre de pila- presume su abdomen de acero y sus torneadas piernas en menos de 24 horas ya ha conseguido más de 2,8 millones de ‘me gusta’ y unos 20 mil comentarios.

“Te amo, estás cada día más perfecta!!!”, escribió Yarishna Ayala, la entrenadora personal de la intérprete de ‘Amargura’.

Mientras que sus fans les han dejado mensajes de todo tipo, algunos aplauden su nueva figura y otros creen que está muy delgada.

“Amor quiero decirte que te amo tanto y que mi admiración por ti hace rato sobrepaso los límites, Carolina”; “Karol tú y yo tenemos el mismo lunar en el estómago. ¿Somos hermanas?”; “Te felicito por cumplir con éxito tu tour en USA, admiración, mami”; “Felicitaciones solo es eso. Increíble y admirable todo tu esfuerzo”; “Estás bien flaquita, bien cuidada, bien linda, MÁS BICHOTA. Qué hermosa te has puestoooo Karol, la felicidad si es notable”; “Creo que soy la única que no le gusta como se ve tan flaca”; “Karol siempre te he admirado, siempre hablaste de los estereotipos y veo que seguís la misma línea. Qué triste ver que para ser bella y hermosa tenés que ser delgada, pensé que eras más real” y “De los cuerpos ajenos no se opina”, son algunas de las reacciones de los usuarios de Instagram.

