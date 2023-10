Horóscopo: qué será de tu semana del 2 al 7 de octubre de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Darle celos a la pareja es un juego peligroso. Recuerde: nada de coquetear con quien no le interesa; quien juega con fuego termina mal.

DINERO: Los astros siguen de su lado, aunque por momentos la incertidumbre financiera lo abrume. Bien de dinero pese a los compromisos.

CLAVE DE LA SEMANA: Actitud en los tiempos que corren. Anímese a improvisar.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Algo formal y sin ganas de salir, desorientará a su corte de admiradores. Se dejará querer con delicada indiferencia. Cambios decisivos en vista.

DINERO: Dará todo de sí aunque no tenga la certeza de un rédito inmediato. Apueste al estudio, al trabajo y a la amistad.

CLAVE DE LA SEMANA: Sin apuro. Que la ansiedad no arruine un negocio casi cerrado.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Gracias a Venus favorable cesarán celos y demandas. Si en la familia surge una puja de intereses, sea mediador pero con responsabilidad.

DINERO: Sin cambios demasiado notables. Le irá mejor en los negocios ya encaminados que en los que se inician.

CLAVE DE LA SEMANA: Vaya hasta el final en sus decisiones.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Calidez total a la hora de acompañar a un familiar desconsolado. En una compleja relación tendrá la oportunidad de dar vuelta la página.

DINERO: El cosmos le facilitará las cosas si demuestra tener voluntad suficiente.

CLAVE DE LA SEMANA: Nadie puede solo en la vida, será bueno compartir.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Una perfecta serenidad. Se repartirá tranquilamente entre las necesidades de su casa y del trabajo. Será fuerte y delegarán en usted.

DINERO: Valentía a la hora de arriesgar. Es su gran oportunidad para dar inicio a otros proyectos. Dependerá de sus reflejos.

CLAVE DE LA SEMANA: Dé lo que pueda pero no pase factura después.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Trate de no dar de baja un afecto por desencuentros menores. Deberá hacer un esfuerzo auténtico.

DINERO: Coraje y un bravo ímpetu. Si su esfuerzo no rinde tal vez diga basta a un modo de trabajo o sume recursos tecnológicos.

CLAVE DE LA SEMANA: Mostrarse receptivo no menoscaba su autoridad.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Rodeado de un bienestar inusual, asistirá tiernamente a quienes lo rodean y obtendrá una respuesta igualmente amorosa. Todo es propicio.

DINERO: Negocio relevante en vista. Con Marte en su signo tendrá energía de sobra, pero sin batalla alguna que librar ni enemigo en vista.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Su capacidad intelectual es puesta a prueba? ¡Ganará!

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: ¿Cuestiones de familia que lo perturban? Aceptar al otro sin romper la unidad es su actual desafío. Mucha atracción física en la pareja.

DINERO: Su ansiedad por los resultados puede jugarle una mala pasada. No encontrará obstáculos, pero la solución tardará.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien antes lo ignoró tal vez le hizo un favor.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Afectivamente un tiempo de privilegio. Momentos tiernos en las parejas que se inician y también en las estables.

DINERO: Nada será tal como había esperado porque… ¡será todavía mejor! Habrá cien cambios positivos sobre la marcha.

CLAVE DE LA SEMANA: En aceptar las diferencias está la sabiduría del amor.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Etapa sentimental de incertidumbre. Ya tendrá las bendiciones del cosmos pero por el momento será mejor esperar una señal. Compromisos.

DINERO: La rueda de la fortuna gira muy lento y algo repentino altera sus planes.

CLAVE DE LA SEMANA: Si descubre secretos comprometedores… no los difunda.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Su signo es muy creativo, pero jamás se encuentra preparado para los avatares del corazón. Por eso, mejor irse preparando para la felicidad.

DINERO: Enorme solvencia actual y estabilidad. En cuanto a los negocios el panorama promete. Logrará avanzar.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite la soledad. Las penas desaparecen en buena compañía.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Se sentirá algo preso de una pasión tirana. Resista, un momento de estrecha y feliz unión se aproxima. No apure los tiempos.

DINERO: En un tira y afloje. Discutirá por dinero con alguien cercano. Tiene intención de cumplir. Crea en sus palabras.

CLAVE DE LA SEMANA: Acepte las restricciones laborales, no es momento de cambiar.

Por Kirón

