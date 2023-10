Karol G luce seductor vestido plateado en París para una cita con un hombre muy especial para ella

Karol G estuvo durante el pasado fin de semana en París, donde asistió a la Gala Business of Fashion 500, pero aprovechando su estadía en la capital francesa salió a disfrutar de ver la Torre Eiffel, la noche del domingo con un hombre muy especial en su vida.

Se trata de Guillermo Giraldo, su padre, mejor conocido como ‘Papá G’ en sus redes sociales. Fue con él con quien disfrutó de un paseo nocturno por la “ciudad del amor”.

A través de su cuenta en Instagram, la colombiana compartió un carrusel de fotos y videos en el que se le aprecia luciendo un seductor vestido largo, en color plateado y ceñido al cuerpo.

En la primera foto de la publicación aparece ella recostada en un mueble teniendo la icónica torre francesa alumbrada en color rosa de fondo. En la segunda se logra apreciar el look total de Carolina Giraldo -como es su nombre de pila- que se estaba haciendo una selfie frente al espejo que tenía escrito en inglés con labial rojo: “El arte nunca duerme”.

En la tercera foto aparece abrazada y sonriente con su papá dejando ver lo feliz que estaba en ese momento junto al hombre que desde sus inicios confió en ella.

“Las noches siempre son bonitas en París, pero hoy mi cita era mi papá”, escribió la intérprete del álbum ‘Mañana Sera Bonito (Bichota Season)’.

Capturas de pantalla en Instagram: karolg.

“Te suplico un tour por Europa”; “Paris se vio más bonito contigo”; “La torre Eiffel al lado tuyo, no es tan brillante”; “Octubre Rosa y estuvimos ahí”; “La segunda foto todo el vestido tu cara, el pelo, o sea, SÍ”; “Qué momentazo, esos que en la memoria se vuelven dorado” y “Me estremecí obviamente mamacitaaa Diosa súper sayayin me encanta me enloqueces”, son algunos de los comentarios que le han dejado a ‘La Bichota’ en su más reciente post.

