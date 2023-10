Adamari López habló sobre la polémica canción de Luis Fonsi y envió un contundente mensaje

Luego de varias semanas en el ojo del huracán por el tema “asa la página (Panamá)”, el cantante Luis Fonsi recibió una respuesta por parte de la conductora de televisión Adamari López. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

En una entrevista reciente con Karla Martínez, la puertorriqueña finalmente dio respuesta a los cuestionamientos sobre su postura ante el tema de su ex esposo. Sorprendió al dejar entrever que la canción sí parece tener un mensaje oculto dedicado a su matrimonio.

“Cuando hice mi libro ‘Viviendo’, hace 14 años pasé la página, creo que él la pasó ahora”, expresó Adamari López ante las cámaras del programa de Univision.

Asimismo, la ex presentadora de “Hoy Día” aprovechó para poner fin a los dimes y diretes sobre el matrimonio que mantuvo con el boricua. Dentro de sus declaraciones afirmó que: “Fui muy feliz y él me ayudó a salir de un momento durísimo”, dijo con respecto al cáncer de mama que enfrentó.

“Era mi pareja, y fue de lo que quizás yo me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, de formar una familia para toda la vida”, añadió en su relato. “Esa misma persona con la que yo tenía esa ilusión también, y lo digo en el libro, en su momento, me causó el mayor dolor”.

No obstante, esta experiencia agridulce no cambió su percepción de quien en algún momento fue su compañero de vida: “En su momento, aunque fue duro, me hizo encontrar otra fortaleza en mí, que yo tampoco sabía que tenía (…) Yo sólo tengo agradecimiento para la vida, para la gente que ha pasado a mi alrededor“, finalizó.

