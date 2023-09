Adamari López baila con morenazo y lanza línea de joyería inspirada en Alaïa y sus sobrinas

No es un secreto que Adamari López no volvió a la televisión, de momento, pero sigue haciendo reír a todo el mundo que la sigue en Instagram y TikTok a través de sus muy divertidos reels. En ellos juega al doble sentido y muchas veces a la seducción con un par de galanes, que no son más que muy buenos amigos de la actriz y conductora boricua.

Recientemente, volvió a publicar en su Instagram un reel en el que baila pegadita, cara cara, con un sexy morenazo, con el que en el pasado y justo cuando Adamari se estaba separando de Toni Costa, también hizo varios videos bailando muy divertidos.

Para aquel momento fue toda una sensación ver a Adamri López con Martin Mitchel (el bailarín), pero ahora son miles los seguidores que se ríen con sus ocurrencias. Además que, hay que admitirlo, siempre está con unos galanes que son un verdadero “taco de ojo”.

Adamari López lanza línea de joyas

Pero además de este tipo de contenido, que obviamente le genera dinero a Adamari López, pues tiene millones de seguidores en cada una de las plataformas a las que se dedica a hacer contenido, acaba de aventurarse en el lado empresarial con una nueva marca de joyería.

Se llama “AxA” y el nombre está inspirado en la pequeña y consentida hija de la ex conductora de Telemundo, Alaïa Costa López. La primera pieza que promociona es justamente un corazón grande, que tiene en su interior otro corazoncito más chiquito. Esto simboliza el amor de madre e hija y Adamari quiere que muchas de sus seguidoras lo usen.

“He sacado una línea de joyería que yo sé que a ustedes les va a encantar, a mí me encantan las cosas lindas, me encantan las cosas delicadas y creo que tienen mucho que ver conmigo y tengo para ustedes esta es mi línea de joyería se llama AxA”, dijo la bella latina.

Qué artículos tienen la línea de joyería de Adamari López

Ya dijimos que tiene el dije de doble corazón. También tiene unas tobilleras que es una doble cadena y tienen unos mini corazoncitos. Lo mismo para unas triple pulseras. Dice que la inspiración de cada una de las piezas es su familia. Esa que ha sido su roca y que nunca la ha abandonado en los momentos más duros.

Además, estas piezas tienen nombres que son los mismos que sus sobrinas: Azul, Akua y Amélie. Ya conocemos la nobleza del corazón de “Ada” y está ofreciendo que, por el estreno de esta línea de artículos, puedan adquirirlos casi a mitad de precio en su página web.

La ex conductora de Hoy Día no volvió a la televisión. No está conduciendo Despierta América como se pensó y tampoco se conoce de otro proyecto en puerta de la mano de alguna gran cadena televisiva. Al menos, del lado de la conducción. Adamari López. Foto: Mezcalent.

Sin embargo, hace no mucho dio una entrevista junto a su excompañera y amiga, la Chiquibaby y admitió que sí podría volver ahora que Alaïa está un poco más grande. Incluso, hasta bromearon de poder también convencer a su amiga de actuar junto a ella. El tiempo correrá y hablará. Por lo pronto, todo el éxito del mundo para Adamari López en esta nueva faceta.

Sigue leyendo:

Adamari López mostró su gigante colección de zapatos y cuáles prefiere en Instagram

Luis Fonsi habla por primera vez de su divorcio de Adamari López: “No me iban a creer”

Adamari López y la Chiquibaby se disfrazan de Selena y le rinden tributo en Hoy Día

Adamari López y Chiquibaby tienen tremendo duelo de piernas en ‘Hoy Día’

Adamari López y Toni Costa protagonizan un tierno momento en familia que enterneció a las redes | VIDEO