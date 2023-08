Adamari López mostró su gigante colección de zapatos y cuáles prefiere en Instagram

No solo Lili Estefan, Adamari López, es una de nuestras famosas preferidas que, en un buen sentido de la palabra, es adicta a los zapatos. No es la primera vez que muestra su inmensa colección, pero sí la primera vez que dice cuáles prefiere y hasta revela, que guarda zapatos de cuando era jovencita. Adamari López. Foto: Getty Images.

La ex estrella de Hoy Día de Telemundo ha tenido mucho más tiempo de dedicarse a cosas de las que antes no podía desde que salió de las pantallas de televisión. Una de ellas ha sido por en orden, más, su casa. Por supuesto, su armario de zapatos estaban en la lista. Así que, Adamari López abrió “la ventana” de su Instagram para contarle a sus más fieles fans.

“Mucha gente me pregunta qué me gusta más. Si los tacones, si los wedges, si los tenis, si las sandalias. Realmente me gusta de todo y tengo de todos los estilos. Creo que con el pasar de los años, me he acostumbrado más los zapatos que tienen estileto, para eventos o para cuando estoy haciendo algo en la televisión. Pero, para mi vida personal y diaria, he tratado de usar muchos más zapatos cómodos y muchas más sandalias y tenis“, dijo al tiempo que caminaba en medio de las piezas de vestir.

Cuáles son los zapatos favoritos de Adamari López

Mostró los que tenías puestos, unos wedges. “Son mis favoritos de estos últimos tiempos y los tengo en otra variedad. Se los voy a mostrar…”, y enseñó un modelo casi igual a los que tenía puestos. Esto explica el amor de Adamari López por los zapatos.

A la publicación, su amiga y compañera de la telenovela Amigas y Rivales, Ludwika Paleta le comentó en la sección de comentarios de Instagram: “No conozco a nadie que tenga más que tú”.

“Tengo zapaos de cuando era nena y jovencita. Casi todos los que tengo aquí son de esa época. Ven que el tacón era un poquito más bajito”. De estos confesó haberlos mandado a arreglar para conservarlos en óptimas condiciones. Es decir, podemos considerar a la también actriz toda una coleccionista.

Adamari López recibetacones rosados tipo Barbie

La estrella de la televisión hispana recibió un regalo de la diseñadora preferida de muchas famosas, Flor de María, unos tacones rosados, muy a tono con la Barbie, abiertos atrás y de lazo tipo sandalia.

Por supuesto, la presentación muy típica de la diseñadora: de lujo y llena de detalles. Además, la ex presentadora de Hoy Día mostró un libro donde sale Flor de María llamado Culte Heels, de la ex editora de moda de la revista People en Español, Úrsula Carranza.

Adamari López reconoció que estos son sus zapatos preferidos y son los que usó la mayoría del tiempo mientras estuvo en el show de Telemundo– Sin duda alguna, es toda una experta y crítica de zapatos femeninos, así que estamos más que felices de compartir esta parte de la boricua.

Adamari López celebra su cumpleaños 50 en ‘Hoy Día’. Foto: Telemundo.

Sigue leyendo:

Adamari López y La Chiquibaby hablan de su amor de amigas y posan juntas para People en Español

Adamari López y la Chiquibaby se disfrazan de Selena y le rinden tributo en Hoy Día

La Chiquibaby dijo que batalla contra el Bótox

Adamari López y Chiquibaby tienen tremendo duelo de piernas en ‘Hoy Día’

Adamari López y Toni Costa protagonizan un tierno momento en familia que enterneció a las redes | VIDEO

Adamari López y los flamantes looks con los que ha conquistado durante su viaje por Europa

Adamari López abre su corazón y revela que vive una situación familiar “delicada”